Proti ústavní žalobě vznese Bílý dům námitku. Pokus o impeachment se demokratům vymstí, myslí si Trump

Trump čelí snaze demokratů zbavit ho funkce kvůli červencovému telefonátu se Zelenským. V něm šéf Bílého domu na ukrajinského prezidenta naléhal, aby vyšetřoval syna jeho politického rivala a možného budoucího protikandidáta v prezidentských volbách, demokrata a někdejšího viceprezidenta Joea Bidena. Vedení demokratů tvrdí, že tím zneužil funkci hlavy státu pro svůj osobní prospěch a de facto žádal cizí stát, aby mu pomohl v prezidentské kampani.

„Nejde tu o politiku, jde o korupci… Domnívám se, že v případě Bidena se jednalo o obří korupci,“ hájil dnes své angažmá Trump. Jeho komunikace se Zelenským podle něj neměla politický podtext také proto, že sám vůbec nevěří, že by se Biden stal ve volbách jeho demokratickým soupeřem.

Své argumenty zformuloval i na twitteru, kde napsal: „Jako prezident mám povinnost ukončit korupční jednání, i když by to znamenalo požádat o pomoc cizí zemi nebo země. Děje se to pořád. Nemá to nic společného s politikou nebo politickou kampaní proti Bidenovým.“

As President I have an obligation to end CORRUPTION, even if that means requesting the help of a foreign country or countries. It is done all the time. This has NOTHING to do with politics or a political campaign against the Bidens. This does have to do with their corruption!