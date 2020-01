Prostředky proti hrabošům bude možné aplikovat do půdy, rozhodlo ministerstvo zemědělství

Hraboš polní Autor: čtk

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) bude vypisovat opatření, kterými povolí aplikaci prostředků na hubení hlodavců do půdy. Tento postup bude možný, až se zveřejní podrobnosti povolení, mělo by to být nejpozději do konce února.