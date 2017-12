Privatizaci OKD prověří sněmovní vyšetřovací komise. Budou v ní zástupci všech stran

Komise bude devítičlenná, každá poslanecká frakce v ní bude mít po jednom zástupci. Výsledky svého zkoumání má komise předložit dolní komoře do deseti měsíců, tedy na podzim příštího roku. Pro její založení hlasovalo 153 ze 169 přítomných poslanců, proti byl jen předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Kalousek připomněl, případ řeší soud a Sněmovna by se neměla do soudní moci vměšovat.

Jeho argumenty podpořil Roman Onderka (ČSSD), ač poslanci ČSSD zřízení komise podpořili. „OKD se stalo zbraní stran typu SPD,“ uvedl. Poslanci SPD se dostali se sociálními demokraty do slovní přestřelky, padala slova o lžích. Členové SPD označovali privatizaci OKD za tunel a loupež za bílého dne, podle předsedy hnutí Tomia Okamury není možné chytat jen malé ryby.

Narážel tím na to, že před soudem stojí kvůli prodeji menšinového státního podílu akcií OKD z roku 2004 znalec, který vypracoval pro vládu posudek ceny, a dva bývalí manažeři Fondu národního majetku. Jako svědek v procesu vystupuje mimo jiné tehdejší ministr financí, nyní končící premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Sobotka bývá kvůli OKD kritizován. S výtkami nesouhlasí, tehdejší vláda podle něj prodala akcie za nejvyšší nabízenou cenu.

„Nechci někoho dostat do tepláků, ale nechci, aby to vyšumělo,“ řekl Josef Hájek (ANO). Předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek varoval před lidovým soudem.

Členové komise podle zadání prověří převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, právě zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Zaměří se ale také na snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat firmu. Předmětem zkoumání bude také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD a odpovědnosti státních úřadů a osob.

Minoritní podíl v OKD získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest, která už část akcií držela. Podle státního zástupce byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy, a tak vznikla při prodeji škoda přes 5,7 miliardy korun. Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým Karbon Invest patřil, prodali OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun.

V minulém volební období Sněmovna zřízení vyšetřovací komise k OKD odmítla. Letos v březnu se ale usnesla na tom, že privatizace firmy byla pro stát nevýhodná ekonomicky i sociálně.

