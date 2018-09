Případným střetem zájmů premiéra Babiše se má zabývat výbor EP

Koordinátoři výboru se podle jeho člena Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) dohodli, že uspořádají speciální jednání s komisařkou pro regionální politiku Corinou Cretsuovou a případu se budou nadále věnovat, aby se EK jasně vyjádřila, zda jde či nejde o střet zájmů. Sama EK mezitím potvrdila, že návrh dostala a že na něj „včas“ odpoví.

O podnětu, zda je Babiš konečným příjemcem benefitů holdingu Agrofert, čerpajícího z unijních dotací, jednal výbor na návrh belgického „zeleného“ europoslance Barta Staese.

„Unijní instituce dostávají velké množství podnětů, které následně předávají dále k prošetření. Je to běžný proces,“ uvedla místopředsedkyně výboru Martina Dlabajová (ANO). Připomněla, že Evropská komise má zodpovědnost za nakládání s finančními prostředky EU. Pokud EK dospěje k podezření, že došlo k porušení unijních pravidel, předá tyto informace ČR.

Naopak podle Zdechovského o nic běžného nejde: „Za čtyři roky ve výboru jsme neměli ani jedno šetření premiéra na střet zájmů. Je to zcela výjimečné,“ řekl ČTK. Předpokládá, že slyšení s komisařkou se uskuteční nejdříve v říjnu, patrně v Bruselu. Podle Zdechovského podobná podezření v unii ani nevyšumí do ztracena, ani se nezametou pod koberec, jakkoli se vyšetřování může protáhnout.

Zelení v EP se nedávno ústy svého předsedy vyjádřili, že by Babiš měl v případě konfliktu zájmů odejít z čela vlády. „Pokud Andrej Babiš opravdu zůstává skutečným majitelem společnosti, která získává vysoké částky z fondů EU, anebo z ní má nadále osobní prospěch, musí skončit v funkci předsedy vlády,“ uvedl Philippe Lamberts. „Babiš by se určitě neměl účastnit jednání a rozhodování o budoucím evropském rozpočtu, pokud by měla jeho část skončit v jeho vlastní kapse. Evropská komise by měla tuto věc vyšetřit a zajistit, že všechny rozhodovací procesy okolo budoucího rozpočtu EU proběhnou bez střetu zájmů,“ dodal s tím, že Zelení hodlají od Evropské komise požadovat vyšetření celé záležitosti.

EK by podle Zdechovského měla objasnit, zda Babiš není v konfliktu zájmu, když jako premiér rozhoduje, kam se budou vynakládat dotace, a zda tyto dotace nepobírá jeho podnik, v němž je konečným příjemcem benefitů. To by bylo podle europoslance nepřijatelné.

„Reálně tato věc může mít tři rozuzlení. Za prvé se EK tím bude zabývat a neshledá pochybení, za druhé EK se tím bude zabývat a pozastaví dotace pro Agrofert a zatřetí může nastat, že EK se tím bude zabývat, začne to šetřit, ale bude to na dlouhou dobu,“ usoudil Zdechovský.

Osobně si myslí, že by měl buď Agrofert transparentně prodat, anebo z politiky odejít, anebo po dobu svého působení v politice přestat brát dotace. „To jsou tři řešení, která se nabízejí. Žádná jiná nejsou,“ usoudil.