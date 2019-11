Primátoři: Daně postihující pořízení bytu by se měly snížit

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) Autor: čtk

Tři největší města by ocenila, aby stát snížil daně, které se týkají pořízení bydlení. Mělo by jít o snížení DPH na koupi nového bytu z 15 na deset procent a zrušení daně z nabytí nemovitosti. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes uvedli primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti), primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) a primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Ocenili by také, aby stát dotoval samosprávám rekonstrukce prázdných bytů.