Příjemci podpory Covid I a Covid II dál v utajení. Napravíme to, slibují piráti

Předčasná radost. I tak by se daly označit nadšené reakce z pozměňovacího návrhu pirátského poslance Jakuba Michálka, že příjemci státní záruky od Českomoravské rozvojové banky (ČMZRB) budou muset být zveřejněni.

Michálkův návrh se ale týká pouze záručního programu spadající pod označení Covid III, na který tento týden Poslanecká sněmovna vyčlenila objem prostředků ve výši 150 miliard korun. Ty mají jít na záruky za úvěry, přičemž pokryjí úvěry v objemu 500 miliard korun, jak uvádí ministerstvo průmyslu.

„Podával jsem interpelaci ohledně zveřejňování příjemců podpory Covid I a Covid II a tam nás ministerstvo uklidnilo, že příjemci se už zapisují do veřejného Registru de minimis (Centrální registr podpor malého rozsahu, pozn. red.),” vysvětluje pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Jenže v Registru de minimis jsou jen souhrnné informace a pro konkrétní informace musíte zadat jméno konkrétní firmy. „Ano. Bez jména konkrétní firmy se tam nedostanete,” potvrzuje mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.

„Určitě se pokusíme prosadit, aby se to zveřejnilo všechno. Použijeme i poslanecké možnosti přístupu k informacím. Byl to malý zázrak, že se podařilo prosadit alespoň tohle,” reagoval včera Ferjenčík na námitku týdeníku Euro, že informace o příjemcích podoby Covid I a Covid II nejsou navzdory některým tvrzení veřejné.

Týdeník Euro se snažil získat seznam podpořených firem. Stát se ale kryje bankovním tajemstvím. Nepomohla ani žádost na ministerstvu průmyslu, které původně slíbilo seznam zveřejnit podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Konečné stanovisko resortu je, že seznam firem má ČMZRB a tu chrání bankovní tajemství.

Mají být příjemci státní podpory zveřejněni? Ano

Ne Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

„Jsme v sevření dvou zákonů. Jako banka nemůžeme zveřejňovat informace o svých klientech, ale veřejnou podporu do registru zapisujeme. Musíme se chovat tak trochu jako chytrá horákyně. To znamená, když pokud po nás budete chtít seznam klientů, budeme muset odmítnout na základě zákona o bankách, ale zápis do veřejného registru musíme dle legislativy pro veřejnou podporu udělat. Chápu, že je to složité, ale není v tom nic jiného než to, že je často protichůdná legislativa,” sdělil týdeníku Euro šéf ČMZRB Jiří Jirásek. „Zveřejnění podporuji, pokud to legislativa jasně stanoví, dodává Jirásek.

Například program Covid I představuje úvěry, které přiděluje přímo ČMZRB. Zveřejnění seznamu příjemců by rozptýlilo pochybnosti, zda stát nepreferuje vybraná odvětví či podniky. ČMZRB ujišťuje, že má jasně dané parametry, a přestože smí jít do většího riziko, jedním z hlavních kritérii je návratnost půjčených peněz.

U programu Covid II už jde o úvěry, které poskytují přímo komerční banky a ČMZRB jim k tomu vystavuje záruku. U komerčních bank se pravděpodobnost rizikového chování kvůli tvrdým regulatorními pravidlům snižuje. Navíc záruka od státu jim pokrývá jen pětadvacet procent úvěrového portfolia, které banka směřuje na program Covid II.

V rámci obou programu Covid I a Covid II jsou přidělovány prostředky z evropských peněz. Covid III už představuje transfer peněz ze státního rozpočtu, proto by nemělo být získaní peněz administrativně tak náročné jako v předchozích dvou programech, slibuje resort průmyslu. Piráti chtějí kromě jmen konkrétních příjemců – firem – zveřejňovat i jména skutečných vlastníků podpořených společností.