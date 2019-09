Prezidentovo prohlášení nebude mít na nejvyššího žalobce vliv, tvrdí státní zastupitelství

Prezident by využil takzvané abolice. „Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice,“ řekl Zeman čtvrtek televizi Barrandov. „Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl,“ uvedl.

„Prohlášení pana prezidenta o možnosti udělení milosti panu premiérovi nebude mít žádný vliv na postup nejvyššího státního zástupce při přezkoumávání zákonnosti usnesení o zastavení trestního stíhání. Nejvyšší státní zástupce je v této věci vázán zákonem a také přesně podle zákona bude postupovat,“ uvedl mluvčí NSZ Malý.

„Případnou abolici v kauze Čapí hnízdo bych považoval za nepřiměřený zásad do fungování justice a rovnosti před zákonem pro všechny občany,“ uvedl ministr vnitra Hamáček.

Městské státní zastupitelství v Praze (MSZ) nedávno zastavilo jak stíhání Babiše, tak dalších v případu. Usnesení je pravomocné. MSZ ho předloží společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může rozhodnutí potvrdit i zrušit. Na přezkoumání má tři měsíce. Případnou abolici podle ústavy musí spolupodepsat předseda vlády.

Připomeňte si hlavní milníky případu: jak šel čas s Čapím hnízdem

Dále čtěte:

Přežil by Agrofert bez státu? Výrobci biopaliv a lesnické firmy jsou na veřejných zakázkách závislé

Komentář: Agrofert ukázal, že má co skrývat

Zadlužení Agrofertu u bank prudce narostlo, dosahuje už 44 miliard

Agrofert omezí investice, zaměří se na snížení dluhů

Babišův střet zájmů: auditoři EU zkoumají dokumenty ve Státním zemědělském fondu

Babiš podváděl, ale nespáchal podvod. Co uchránilo premiéra před soudem?