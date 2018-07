Prezidentem Mexika se stane Obrador, získal přes polovinu hlasů

Manuel López Obrador neděli označil za historický den a v prvním krátkém projevu vyzval ke smíření. Prohlásil, že přicházejí hluboké změny. Slibuje respekt k nezávislosti centrální banky a dodržování fiskální disciplíny. Smlouvy uzavřené v rámci velmi diskutovaných reforem v energetickém sektoru chce podrobit kontrole kvůli možné korupci a protiprávnosti, s konfiskací nebo vyvlastňováním majetku ale nepočítá.

Podle předběžných součtů výsledků sdělených volebními činiteli Obradora podpořilo 53 až 53,8 procenta zúčastněných voličů. Přitom získal více než dvojnásobek hlasů, jež obdržel kandidát na druhém místě, což je podle médií největší rozdíl od začátku 80. let.

Oba rivalové - Ricardo Anaya, který reprezentuje koalici většinou označovanou za pravostředovou, a José Antonio Meade, kandidát Institucionální revoluční strany (PRI) - vítězství Lopéze Obradora uznali a poblahopřáli mu.

S gratulací Lópezi Obradorovi se vedle představitelů řady latinskoamerických zemí a Kanady přidal také americký prezident Donald Trump. „Velmi se těším na spolupráci s ním,“ napsal na twitteru. „Je toho hodně, co můžeme udělat ku prospěchu Spojených států a Mexika!“ dodal.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!