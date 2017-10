Převzetí policie a nové volby. Madrid má plán pro Katalánsko

Španělská vláda zřejmě v rámci omezení autonomie Katalánska převezme velení katalánské policie. Řekl to člen vedení vládní Lidové strany Fernando Martínez-Maíllo. Katalánská vláda má podle něj ještě čas vývoj zvrátit, a to do konce příštího týdne, kdy bude omezení autonomie schvalovat španělský Senát. Cílem dočasného omezení autonomie budou nové volby v regionu. Ty by se mohly konat v lednu.