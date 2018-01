Přerušeno. Vláda bude o důvěru žádat až v úterý

Hnutí ANO podle šéfa poslanců KDU-ČSL Jana Bartoška přislíbilo, že do úterý 14:00, kdy by měla Sněmovna pokračovat ve schůzi o důvěře pro vládu Andreje Babiše (ANO), imunitní výbor doporučí Sněmovně, zda vydat, či nevydat Babiše a místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Lidovci proto v úterý navrhnou, aby hlasování o vydání poslanců na plénu předcházelo rozhodování o důvěře.



Lidovci podle Bartoška vycházejí z toho, že od ANO dostali slovo. „A že jestli ANO dá slovo, tak ho dodrží. A oni řekli, že do 14:00 v úterý bude usnesení,“ uvedl. Nejprve by se tak podle KDU-ČSL mělo odehrát hlasování o vydání, poté teprve o důvěře. „Připadá nám to jako smysluplné, je to řešení a je to spravedlivé. Je dobře, že výbor projedná záležitost předtím, než se bude jednat o důvěře vládě,“ uvedl Bartošek.



Předřazení bodu o vydání však lidovci s ANO nemají vyjednané. „Tato věc nebyla diskutována, je to náš návrh, s kterým půjdeme do jednání, připadá nám to férové,“ uvedl Bartošek. S podobným návrhem dnes v úvodu jednacího dne Sněmovny neuspěli Starostové a nezávislí a Piráti, kteří se po krachu dnešního jednání pro předřazení vyslovili znovu.



Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek řekl, že pro některé poslance bude usnesení mandátového a imunitního výboru důležité, byť on sám ho pro své rozhodnutí k hlasování o vydání Babiše a Faltýnka nepotřebuje. „Ale myslím si, že je komfortní, aby co nejvíc poslanců si mohlo svůj názor udělat,“ řekl.