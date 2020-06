Premiér Babiš předčasné volby vylučuje a nechce je

Premiér Andrej Babiš (ANO) nechce předčasné volby a vylučuje je. Tématem by podle něj byly až na posledním místě, a to v případě, kdyby kabinet neviděl jinou cestu k prosazení změn v rozpočtu na tento rok. Babiš tak dnes na twitteru doplnil své předchozí vyjádření pro média, ve kterém hovořil o tom, že úvahy o předčasných volbách by byly „na stole“, kdyby vláda ANO a ČSSD nedokázala prosadit prohloubení deficitu rozpočtu na 500 miliard korun.

Kabinet zatím nemá jistou podporu rozpočtu, jedná o něm i s opozicí, protože hlasovat pro půlbilionový schodek se zdráhá i KSČM, která dosud rozpočtové návrhy vlády podporovala. „Nechci předčasné volby, ale v momentě, že by naše koaliční vláda nemohla prosadit rozpočty, které potřebuje, tak potom to samozřejmě může být otázka na stole,“ uvedl dopoledne Babiš.

Později na twitteru své vyjádření doplnil. „Předčasné volby? Na ty se ptali novináři. Já je vyloučil. Nechci je,“ napsal. Téma by podle něj bylo na řadě až na posledním místě. „Kdybychom viděli, že jiná cesta, jak prosadit proinvestiční rozpočet, který naše ekonomika nutně potřebuje, už prostě není,“ dodal.

A předčasné volby? Na ty se ptali novináři. Já je vyloučil. Nechci je. Takové téma by přišlo na řadu až na posledním místě, kdybychom viděli, že jiná cesta, jak prosadit proinvestiční rozpočet, který naše ekonomika nutně potřebuje, už prostě není. pic.twitter.com/Y0MGyZfws6 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 16, 2020

Předseda poslaneckého klubu koaliční ČSSD Jan Chvojka novinářům ve Sněmovně řekl, že si nemyslí, že by bylo téma předčasných voleb na pořadu dne. „Teoretická možnost tu vždy je, ale podle našeho názoru je to jedna z posledních možností,“ podotkl. Ani z pohledu opozičních stran by podle Chvojky nebyly volby zřejmě výhodné. „I když jsou silné ve svých výrocích, nebylo by to z jejich pohledu úplně rozumné vzhledem k tomu, jak by mohly dopadnout,“ řekl.