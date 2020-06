Pouhá pobočnice? Nikoliv. Kimova sestra má před sebou zářnou budoucnost, soudí analytici

Byly doby, kdy ji v podstatě ještě nikdo neznal. Během posledních pár let je ale už zcela nepřehlédnutelná. Kim Jo-čong vystoupila ze stínu svého bratra a stala se jednou z klíčových postav severokorejského komunistického režimu. Je to právě ona, kdo vede současnou nátlakovou kampaň vůči Jižní Koreji a de facto tak rozhoduje o tom, jakým vztahům se obě znepřátelené země ležící na opačných stranách osmatřicáté rovnoběžky budou těšit. A podle expertů na KLDR mohou její pravomoci do budoucna ještě značně sílit.

Kimova mladší sestra, jejíž věk je odhadován na 31 let, se do povědomí široké veřejnosti poprvé významněji zapsala zhruba před dvěma a půl roky poté, co se stala vedoucí tváří severokorejské olympijské výpravy na hrách v Pchjongčchangu. Od té chvíle se objevovala v hledáčku televizních kamer, a to nejen těch domácích, čím dál častěji.

Ty ji zprvu vyobrazovaly jako věrnou asistentku svého bratra, jejíž hlavní starostí bylo, aby chystaná mezistátní setkání probíhala podle plánu, vše bylo dokonale připraveno a vůdce se cítil komfortně. Letošek ale, zdá se, mnohé změnil.

„Dříve byla Kim Jo-čong ve státních médiích vnímána jako Kimova sestra, šéfka protokolu nebo jako jeden z členů jeho doprovodného týmu,“ cituje agentura Reuters bývalou analytičku americké rozvědky Rachel Minyoung Leeovou. „Teď ale už Severokorejci dozajista vědí, že má na víc.“

Ostatně, vědí to nejspíš i v samotných Spojených státech, a to navíc již poměrně dlouho, neboť jak agentura zdůraznila, Kim Jo-čong je od roku 2017 evidována na seznamu osob pocházejících z KLDR, na něž byly v minulosti uvaleny sankce. Důvodem prý bylo její zapojení do činnosti propagandistických agentur zneužívajících základní lidská práva a razících přísnou cenzuru.

Až nezvykle sarkastická

O rostoucím vlivu Kimovy mladší sestry svědčí rovněž skutečnost, že během března letošního roku severokorejská státní média zveřejnila její první oficiální prohlášení. V něm jednatřicetiletá funkcionářka podle listu The New York Times ostře zkritizovala prezidenta Jižní Koreje Mun Če-ina za to, že se jeho úřad o pár dní dříve ohradil vůči raketovému testu uskutečněnému armádou KLDR.

Už jen samotné vyjádření na adresu svého jižního souseda vzbudilo mezi experty na Severní Koreu poměrně značný rozruch, ještě více z nich se ale pozastavilo nad tím, jakým stylem bylo toto konkrétní stanovisko (a také řada jejích dalších, jak se později ukázalo) koncipováno.

„Kromě ostrých slov a sarkasmu mohou být na rozdíl od jiných prohlášení (ostatních představitelů komunistického režimu) až pronikavě zábavná. Vypadá to, že má daleko větší svobodu v tom si svá vyjádření vytvářen podle sebe, což samozřejmě není nijak překvapivé,“ soudí Leeová.

Příští vůdkyně?

Během posledního týdne Kim Jo-čong svoji nepřátelskou rétoriku vůči Soulu ještě více vyostřila, když nejprve pohrozila Jižní Koreji přerušením komunikačních linek, aby jen o pár dní později tuto svoji výhrůžku převedla do praxe. Mělo se jednat o odvetu za činnost aktivistů, kteří z druhé strany ostře sledované hranice vypouštějí nad demilitarizovanou zónu balóny s letáky, v nichž kritizují severokorejského vůdce Kim Čong-una.

A právě takto velká důvěra, jíž se ze strany svého bratra těší, přesvědčuje západní analytiky v čele s Michaelem Maddenem z výzkumné organizace Stimson Centre o tom, že se jedná o „velice významnou osobu“, které se v rámci komunistického režimu předvídá zářná budoucnost.

Ostatně, když během dubna celý svět spekuloval o tom, že by Kim Čong-un vzhledem ke své několikatýdenní absenci na veřejnosti mohl být ve velmi vážném zdravotním stavu, ba dokonce už rovnou po smrti, právě její jméno se v souvislosti s pozici, kterou zastával, respektive nadále zastává, skloňovalo nejčastěji.

Madden sám tyto dohady mírní, přiznává však, že Kimova sestra se s největší pravděpodobností mezi tamními stranickými pohlaváři rozhodně neztratí.

„Očividně o ní (lidé v KLDR) mají vysoké mínění a věří jí. Nemusí se nutně stát příštím vůdcem, ale třeba nějakým králotvůrcem,“ dodává.