Pospíšil skončí v čele TOP 09. Předsedkyní chce být Pekarová Adamová

Podle Pospíšila by TOP 09 mohlo prospět, kdyby ji vedla žena. Vedle Pekarové Adamové zatím ohlásil kandidaturu pouze místopředseda strany a senátor Tomáš Czernin, kterého podporuje čestný předseda strany Karel Schwarzenberg a předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek. Pospíšil to řekl webu Blesk.cz. Volební sněm TOP 09 se bude konat 23. a 24. listopadu.

Pospíšil řekl, že svému nástupci předá stabilizovanou stranu, která jak ve volbách do europarlamentu, tak do pražského zastupitelstva dosáhla dvouciferného výsledku a v průzkumech do Poslanecké sněmovny se pohybuje kolem pěti procent. „Co považuji za svůj velký úspěch, je obnovení spolupráce s hnutím STAN,“ řekl. Dodal, že nekandidovat se nerozhodl proto, že by svoje předsednictví nepovažoval za úspěšné.

Budu kandidovat na předsedkyni TOP 09.



Před 10 lety jsem se stala členkou strany a nyní jsem připravena stranu vést a převzít za její budoucí směřování plnou odpovědnost. pic.twitter.com/hQvdgSbj4E — Markéta Adamová (@market_a) August 27, 2019

Dodal, že se chce dále věnovat mandátu europoslance a také svému působení v Praze, kde je předsedou zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN), které spolu s Piráty a Prahou Sobě v metropoli vládnou. Na funkci v radě nicméně neaspiruje, řekl.

Kandidaturu na předsedu TOP 09 před prázdninami ohlásil Czernin, který Pospíšila kritizoval za to, že je zároveň europoslancem a šéfem strany. Pospíšil byl do roku 2014 členem ODS, do TOP 09 vstoupil v roce 2017 a od stejného roku je jejím předsedou. Za občanské demokraty byl dvakrát ministrem spravedlnosti, od roku 2014 je poslancem Evropského parlamentu.

