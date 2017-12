Poslední zahraniční návštěva: Zemana na Slovensku přivítal Kiska

Součástí slavnostního ceremoniálu bylo vítání chlebem a solí a nástup čestné stráže slovenského prezidenta, samotná přehlídka vojenské jednotky po červeném koberci se ale nekonala. Z důvodu rekonstrukce hlavního nádvoří prezidentského paláce v centru metropole se přivítání Miloše Zemana uskutečnilo na menším nádvoří u zahrady sídla hlavy slovenského státu.

Podle programu oba prezidenti po společné schůzce a obědě odpoledne položí věnce k Pomníku československé státnosti i k Památníku Milana Rastislava Štefánika, který byl v roce 1918 jedním ze spoluzakladatelů Československa.

Zemanova návštěva Bratislavy je součástí tradice, podle které český či slovenský prezident před skončením mandátu zavítá do druhého státu bývalé československé federace. V lednové přímé volbě českého prezidenta bude Zeman obhajovat prezidentský mandát.

„Byl jsem přítomen otevření Slovenského domu v Praze. Celou dobu se jedná o otevření Českého domu v Bratislavě, kde by byla půvabná hospůdka s českým pivem, s českou kuchyní. Něco, co by obohatilo Bratislavu z kulinářského hlediska. Zatím jsem slyšel celou řadu výmluv a výkladů, že něco nejde,“ řekl Zeman na tiskové konferenci s Kiskou.

„Chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že vztahy mezi našimi zeměmi ani v budoucnosti nebudou zatíženy žádnou vážnější problematikou, než je ten Český dům,“ uvedl Zeman. Dodal, že důkazem dobré spolupráce obou národů je, že jmenoval českým premiérem příslušníka slovenské národnostní menšiny, rodáka z Bratislavy Andreje Babiše. Možnosti zlepšení spolupráce mezi oběma státy vidí Zeman ve vojenské oblasti a zbrojním průmyslu.

Slovenský prezident Kiska uvedl, že z pohledu bilaterálních vztahů mezi oběma státy bývalé federace jen stěží lze dělat ještě něco lépe. „S radostí jsem mohl konstatovat, že neznám dvě země, které by měly k sobě tak blízko jako Česká a Slovenská republika. Naše vztahy jsou na výborné úrovni,“ řekl Kiska. Zároveň ocenil, že Zeman dodržel tradici a na poslední oficiální návštěvu před prezidentskými volbami přijel na Slovensko.

Kiska zároveň připomněl, že Slovensko a Česko se liší v tom, že země pod Tatrami již zavedla jednotnou evropskou měnu euro. „Jsme velmi spokojeni s tím, že naše země euro přijala. Bylo velmi silným impulzem pro rozvoj naší ekonomiky, uvedl Kiska.

Podle Zemana v České republice je spíše odpor vůči euru. Dodal, že Češi mají obavu, že Evropský stabilizační mechanismus je nastaven tak, že by čeští daňoví poplatníci mohli platit dluhy zadluženého Řecka.

