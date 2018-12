Poslanci ANO a ČSSD zablokovali snahu SPD debatovat o uprchlickém paktu

Valné shromáždění OSN přijalo pakt o uprchlících v pondělí, Česko právně nezávazný dokument posilující mezinárodní spolupráci podpořil. Babiš dříve uvedl, že vedle odlišného paktu o migraci nesouhlasí ani s dokumentem o uprchlících. „Osobně mám na věc naprosto jiný názor než ministr zahraničí (Tomáš Petříček z ČSSD), napsal dnes na facebooku. Vláda v pondělí uprchlický pakt podpořila, na rozdíl od migračního paktu.

Okamura poukázal na rozpor Babišova postoje a postoje Česka v OSN, nastala podle něho neuvěřitelná situace, premiér podle něho lhal. „Něco jiného říká a jinak koná. To už sice víme dávno, ale to neznamená, že se s tím smíříme,“ prohlásila poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková, která rovněž chce, aby se Sněmovna věcí zabývala a pakt odmítla. O jejím návrhu na zařazení bodu by měli poslanci po přestávce hlasovat.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanujura mluvil v souvislosti s Babišovým výrokem o nesouhlasu s ministrem zahraničí o zmatečné zahraniční politice, šéf občanských demokratů Petr Fiala řekl, že česká zahraniční politika je zmatečná.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček citoval před poslanci pondělní usnesení vlády, že se nepřipojí k migračnímu paktu, ale podpoří v OSN zprávu, která se odvolává pakt o uprchlících. „Je rozdíl, kdo je uprchlík a kdo je migrant,“ zdůraznil. Petříček odmítl interpretace, že uprchlický pakt může přinést globální mechanismus přesídlování, v textu podle něho naopak stojí, že uprchlíci se mají co nejrychleji vrátit do domovských zemí. Pakt podle ministra nezavádí žádné nové povinnosti, závazky vyplývají už ze ženevské konvence.

Příkladná integrace? Většina z 800 tisíc imigrantů v Česku pracuje a cítí se bezpečně

Světová organizace ve svých dokumentech rozlišuje termíny uprchlík a migrant. Zatímco uprchlíci jsou osoby, které z domovské země vyhnalo závažné zhoršení veřejného pořádku, z něhož vyplývá nárok na mezinárodní ochranu, migranti mění zemi pobytu bez ohledu na důvod, tedy i z jiných příčin, než je ohrožení vlastní bezpečnosti.

Schválený globální pakt o uprchlících podle dokumentů OSN vytváří podmínky pro silnější, předvídatelnější a spravedlivější mezinárodní reakci na uprchlické vlny. Cílem je ulehčit zemím, na jejichž území se uchýlilo velké množství uprchlíků, napomáhat svépomoci a soběstačnosti uprchlíků, umožňovat jejich přemístění do dalších hostitelských zemí a vytvářet podmínky pro návrat uprchlíků domů.

Dále čtěte: