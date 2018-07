Posílení konzervativců: Trumpovým kandidátem do nejvyššího soudu je Kavanaugh

„Dnes večer mám tu čest a výsadu oznámit, že nominuji do Nejvyššího soudu Spojených států Bretta Kavanaugha,“ oznámil prezident Trump. „V Americe není nikdo, kdo by byl pro tuto pozici kvalifikovanější a kdo by si ji více zasloužil,“ dodal prezident. Kavanaugha označil za „jeden z nejlepších a nejbystřejších právnických mozků naší doby“.

Kavanaugh prezidentovu nominaci přijal. V projevu uvedl, že soudce nejvyššího soudu podle něj musí být nezávislý a „musí zákony vykládat, nikoliv zákony vytvářet“.

Tonight, it was my honor and privilege to nominate Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. #SCOTUS pic.twitter.com/97clc9zifm — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. července 2018

Kavanaugh od roku 2006 působí jako soudce odvolacího soudu federálního distriktu hlavního města Washingtonu. Dříve pracoval jako poradce Kennetha Starra, který vedl vyšetřování případu intimního vztahu bývalého prezidenta Billa Clintona se stážistkou v Bílém domě Monikou Lewinskou. Za prezidenta George Bushe mladšího působil Kavanaugh v Bílém domě. V 90. letech pracoval i pro soudce nejvyššího soudu Anthonyho Kennedyho, kterého by mohl nahradit.

Už loni Trump prosadil do nejvyššího soudu konzervativce Neila Gorsucha. Druhou možnost ovlivnit složení instituce dostal poté, co 81letý soudce Kennedy oznámil po třiceti letech ve funkci svůj odchod na odpočinek.

Umírněný konzervativec Kennedy, kterého nominoval v 80. letech prezident Ronald Reagan, se zapsal do dějin americké justice například tím, že se v kauzách rozhodujících o právech sexuálních menšin či legálnosti potratů přiklonil na stranu liberálů jako rozhodující hlas. Kavanaugh by mohl podle pozorovatelů v případě, že jej Senát USA schválí, vychýlit poměr hlasů u nejvyššího soudu ještě více ve prospěch konzervativců. Funkce soudce nejvyššího soudu je doživotní, a Kavanaugh by tak mohl dostat příležitost ovlivňovat rozhodování nejdůležitější soudní instance v USA na desítky let.

Kavanaugh je podle agentury DPA považován za příznivce doslovného výkladu americké ústavy. To by mohlo být trnem v oku například odpůrcům střelných zbraní. Příznivci jejich nošení se totiž odvolávají právě na doslovný výklad ústavního práva na sebeobranu.

Trumpova kandidáta musí ještě potvrdit senát, ve kterém mají v současnosti republikáni 51 a demokraté 49 křesel. Jelikož se však těžce nemocný republikánský senátor John McCain už několik měsíců hlasování neúčastní, bude muset Kavanaugh bojovat o každý hlas. Pokud totiž budou hlasovat demokraté jednotně, mohl by jediný republikán potvrzení Trumpova kandidáta zhatit.

Pozornost se upíná především na republikánské senátorky Susan Collinsovou a Lisu Murkowskou, které jsou na rozdíl od většiny svých republikánských kolegů liberálnější v otázce potratů. Collinsová už avizovala, že se postaví proti jakémukoli kandidátovi s ultrakonzervativními názory, zejména pokud jde o interrupce. V této citlivé otázce zatím v USA platí precedenční rozhodnutí z kauzy Roeová versus Wade z roku 1973, které potraty de facto legalizovalo.

Brett Kavanaugh (53) • Kavanaugh byl v roce 2000 členem předvolebního štábu George Bushe mladšího a tehdy „proslul“ odporem k přepočítávání hlasů na Floridě kvůli těsnému výsledku demokrata Ala Gora a vítězného Bushe. Poté, co se Bush stal v roce 2001 prezidentem, nastoupil do jeho týmu jako právník, a v letech 2003 až 2006 byl Bushovým poradcem a tajemníkem jeho štábu. • Na soudce odvolacího soudu federálního distriktu hlavního města Washingtonu ho Bush nominoval již v roce 2003, Senátu ale trvalo tři roky, než ho do funkce schválil. Demokraté Kavanaugha vinili z přílišných vazeb na republikánské politiky. Senátor Dick Durbin ho dokonce nazval Forrestem Gumpem či Zeligem republikánské politiky s odkazem na známé filmové hrdiny, kteří se, jako v případě Forresta Gumpa, všude „vetřou“, nebo ve stylu Zeliga chovají jako „chameleoni“. Jeho kandidatura byla nakonec schválena v květnu 2006. • Kavanaugh je podle agentury DPA považován za příznivce doslovného výkladu americké ústavy, což by mohlo být trnem v oku například odpůrcům střelných zbraní. Příznivci jejich nošení se totiž odvolávají právě na doslovný výklad ústavního práva na sebeobranu. Je také známý jako odpůrce potratů a sňatků osob stejného pohlaví.

