Porazil extremistu Kotlebu. Nabídl jsem lidem víc, říká hejtman Lupták

Vedle statistických ročenek a knih o zajímavostech kraje leží atlas romské kultury a publikace o romském holocaustu. Ty zde nejspíš ještě před pár dny nebyly, kancelář totiž obýval extremista Marian Kotleba. V listopadu ho však v krajských volbách drtivě porazil Ján Lunter, a stal se tak novým banskobystrickým „županem“, tedy hejtmanem.

Podnikatel bez politických zkušeností představuje stejně jako Kotleba pro zklamané voliče alternativu k tradičním stranám, na rozdíl od svého předchůdce a řady podobných politiků však nechce Evropskou unii bořit.

Když se v Česku řekne slovenský výrobce bezmasých párků, který uspěl v politice, většina lidí si vybaví někoho jiného než Jána Luntera. Jak vnímáte Andreje Babiše?

Základní rozdíl mezi námi je, že já opravdu vyrábím vegetariánské párky. Jinak ale sleduji český tisk a kontroverze, které kolem něj vznikají. Přesto se necítím být odborníkem, abych komentoval českou politiku a boj, který tam probíhá.

Narazili jste na sebe v byznysu?

Vykupujeme na Slovensku sóju, a ta se pěstuje i na jeho polích na východním Slovensku, kde ji také zpracovává. Zatím jsme ale neměli příležitost a ani potřebu, abychom se kvůli tomu scházeli a komunikovali.

Při cestě za vámi jsme procházeli kolem památníku SNP a také parku s cedulemi o příbězích obětí holocaustu. Je výstava náznakem změny ve vedení kraje?

Zatím je největší viditelná změna vlajka Evropské unie, kterou jsme na úřadě vyvěsili. Výstava, kterou jste viděli, je tady historicky. V Bánské Bystrici je dlouhá protifašistická tradice, a to je jeden ze symbolů odporu proti fašismu.

Jak se tedy stalo, že se Marian Kotleba považovaný za neonacistu mohl stát hejtmanem?

Stranu pana Kotleby je potřeba vnímat jako alternativu. Takové obvykle vznikají, když tradiční strany neplní svou funkci. Hašteřivost, korupce, neschopnost se dohodnout a neplnění slibů lidi frustrují. Někde panuje třeba i etnické a sociální napětí a to všechno vede k tomu, že každá alternativa je vítaná. Nedochází už však k zhodnocení toho, jakým způsobem chce taková strana situaci vyřešit a jestli jsou za ní jen prázdné deklarace na náměstích, nebo skutečný zájem.

Čím si tedy vysvětlujete, že jste Mariana Kotlebu ve volbách tak drtivě porazil?

Jsou za tím právě čtyři roky prázdných deklarací na náměstních, které se vymezovaly proti sociálním skupinám, dlouhodobě nezaměstnaným a podobně. Bývalý hejtman se navíc soustředil na dění v Bratislavě. To způsobilo, že se voliči zase začali poohlížet pro jiné alternativě. A zvolili si pak mou alternativu nepolitického kandidáta. Pochopili, že je lepší než to, co jim nabízel bývalý hejtman, tedy odchod z EU a z NATO. Mladí lidé už dneska nechtějí být uzavření, jako jsme byli za komunismu.

Co vás vůbec přimělo ucházet se o hejtmanský post?

Za komunistů se říkalo, že kdo umí, tak pracuje, a kdo nepracuje, tak jde do politiky. To platilo za totality a nejspíš to platí dodnes. Mé rozhodnutí kandidovat však nejvíce ovlivnilo, když mě oslovili lidé, kterým důvěřuji, mezi nimi i hokejista Michal Handzuš. Ten mi řekl, že pokud zodpovědní neuchopí zodpovědnost, tak nezodpovědní toho zneužijí. Ta věta mi nedala spát. V roce 1948 nám komunisté nabídli, že nás zbaví zodpovědnosti a vyřeší naše problémy. Zbavili nás odpovědnosti za náš majetek. To mnohé lidi lákalo, ale skončilo to tím, že v Rusku neměli co jíst a všichni se řídili heslem, že kdo nekrade, okrádá rodinu.

Pak jsme vstoupili zpět do demokratické společnosti, ale deformace v nás zůstala. Proto máme mnohem větší míru korupce a stále také nostalgii po socialismu a bezstarostném životě. Já jsem vyrůstal v obci Telgárt, kde družstvo vniklo až v roce 1975. Díky tomu jsem se na otcově statku naučil všechno, co je pro život třeba, stejně jako naši předkové. Ti když sem před stovkami let přišli, tak tady byl jen les. Když něco ulovili, tak měli co jíst. Přesto dokázali zachovat kontinuitu, zatímco nám se už i děti zdají drahé. Přestali jsme se starat o horské pastviny, louky, co naši předkové koupili za drahé peníze vydělané někde v Americe.

Celý rozhovor najdete v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 29. ledna. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro.