Polští ochránci klimatu se bojí německé politiky. Chtějí zachovat jádro

Poláci demonstrovali u jaderné elektrárny Philippsburg u francouzských hranic, která se odpojovala na konci roku 2019. Už na přelomu roku se upozorňovalo na to, že výpadek elektrárny o výkonu 1,4 GW bude muset největší ekonomika v Evropě kompenzovat dovozem se sousední Francie z jejích jaderných elektráren.

Urszula Kuczyńska a její kolegové ze skupiny Fota4Climate tvrdí, že pro Německo je nereálné odpojit do roku 2022 všechny jaderné elektrárny a začít s útlumem uhelných zdrojů bez toho, aby země nemusela dovážet více energie z okolních zemí. V případě Polska to pak znamená spoléhání na spalování uhlí. Zvýšený export elektřiny do Německa povede k růstu emisí v Polsku a poškodí to místní obyvatelstvo.

„Takové akce (odpojování reaktorů) zvyšují klimatickou krizi. Pouze reaktor ve Philippsburgu produkuje tolik čisté energie, jako téměř všechny větrné farmy v Dánsku,“ varovali polští ochránci klimatu.

Otevřený dopis Němcům

Adam Błażowski, jeden ze zakládajících členů Fota4Climate, vyzval v otevřeném dopisu německé politiky i obyvatele, aby přehodnotili rozhodnutí o ukončení využívání jaderné energie. „Německo je lídrem ve světové politice i ekonomice, zemí, která určuje směr v boji s oteplováním klimatu. Proto vás s důvěrou oslovujeme jako naše sousedy,“ zdůraznil.

Aktivisté z Polska apelují i na politiky celé EU, aby pragmaticky působili na všechny země v unii a zabránili předčasnému odpojování reaktorů v Evropě. Jaderné bloky jsou podle nich spolehlivým zdrojem klimaticky čisté energie. Błażowski tvrdí, že německá politika je ovlivňována levicovými pseudovědeckými postoji, které šíří strach z jádra. „Nejvíce tím trpí ochrana klimatu,“ dodal Błażowski.

V Německu je stále v provozu šest bloků, jež vyrábějí 40 procent polské poptávky po elektřině s nulovými emisemi, vysvětlil Błażowski, proč bojují za to, aby Němci svůj odklon od jádra přehodnotili. Aktivista odmítl, že by bojoval za atomovou lobby v EU. Jde mu o „pragmatické“ řešení současné energetické situace v EU.

