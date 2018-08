Policie požádala o vydání poslance Ondráčka. Zřejmě kvůli výrokům o Horáčkovi

Ondráček řekl, že neví, kvůli čemu může policie žádat o jeho vydání. „Až to přijde, já se s tím seznámím,“ dodal. Poznamenal, že to vnímá jako předvolební boj. „Policie ČR požádala Sněmovnu o vydání pana Ondráčka k trestnímu stíhání. Předpokládám, že v souvislosti s mým trestním oznámením. Pan Ondráček, navzdory dokumentům, které jsem zveřejnil, mě označil za spolupracovníka StB (komunistické Státní bezpečnosti) a veksláka,“ uvedl na twitteru Horáček.

Zprávu od policie zatím Horáček nedostal. „Pouze jsem byl předvolán jako svědek a vypovídal do protokolu,“ uvedl. „Tento krok Policie ČR, týká-li se mého trestního oznámení, ve mně posiluje víru, že žijeme v právním státě,“ doplnil.

Ondráček obvinil v médiích koncem loňského roku během kampaně před lednovými prezidentskými volbami Horáčka ze spolupráce s StB. Horáček jakoukoli spolupráci s StB popřel a na poslance Ondráčka podal začátkem tohoto roku trestní oznámení. Policie sice později vyšetřování odložila, ale podle webu Novinky.cz státní zastupitelství policii případ vrátilo.

Imunitní výbor nyní stanoví termín, kdy se žádostí o vydání bude zabývat. Mělo by to být ještě před 10. zářím, kdy začne řádná zářijová schůze Sněmovny, řekl předseda výboru Grospič. Sněmovna v současném složení vydala ke stíhání zatím dva poslance - předsedu hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše a místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka, a to kvůli údajnému dotačnímu podvodu s farmou Čapí hnízdo. Státní zástupce letos v květnu stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil, ale stíhání Babiše pokračuje, žalobce zamítl Babišovu stížnost proti obvinění.

Komunistický poslanec Ondráček se před listopadem 1989 jako příslušník tehdejšího Sboru národní bezpečnosti podílel na potlačování demonstrací proti komunistickému režimu. Letos v březnu byl poslanci zvolen do čela komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Vzbudilo to kvůli Ondráčkově minulosti mezi politiky i veřejností kritiku, protože GIBS vyšetřuje trestnou činnost policistů, celníků či dozorců. Ondráček prohlásil, že působení u komunistické policie nelituje, ale po demonstracích proti jeho zvolení rezignoval na post šéfa komise. Své kritiky ze středopravicových stran nazval demokratickou žumpou.

„Takhle jsem si užíval." Šéf bezpečnostního výboru Koten sloužil před rokem 1989 u pohraničníků

