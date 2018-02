Pokud Británie během přechodného období poruší pravidla, EU jí omezí přístup na trh

Evropská komise by chtěla mít pravomoc potrestat Británii za případné nedodržení pravidel během takzvaného přechodného období. Unie navrhuje, aby ve Spojeném království po jeho odchodu z bloku, který je naplánován na 29. března příštího roku, ještě do konce roku 2020 platilo unijní právo, včetně nově přijatých pravidel a jurisdikce evropského soudu. Británie ale jako stát mimo EU by již neměla mít zastoupení v unijních institucích a v unijním rozhodovacím procesu. Vyplývá to z pětistránkového návrhu části dohody o odchodu Spojeného království z bloku, který Evropská komise rozeslala členských zemím a ze kterého citoval list Financial Times (FT).

Pokud by v tomto období Británie porušila dohodnutá pravidla, například kdyby odmítala přijímat nová unijní pravidla, mohla by Evropská komise podle dokumentu zamezit Británii v přístupu na určité části jednotného trhu. Cílem je především získat mechanismus, který by umožňoval rychle reagovat a „dočasně odebrat určité výhody Spojeného království vyplývající z přístupu na vnitřní trh,“ a to bez zdlouhavého čekání na rozhodnutí unijních soudů. Omezení by se mohla dotknout podle FT třeba přeshraničních finančních služeb či volného pohybu zboží bez celních kontrol.

Britští zastánci brexitu varují, že se Británie stane během plánovaného přechodného období „vazalským státem“ EU, který nebude mít vliv na zákony, jež bude povinen implementovat. Britští vyjednavači usilují o možnost posoudit a případně odmítnout v přechodném období nové zákony evropské sedmadvacítky. Tento požadavek ale unijní vyjednavači označují za nerealistický. Připouští pouze konzultace před přijetím určitých opatření - například v oblasti rybolovu či sankcí.

Nestabilní dodávky a vyšší ceny. Energetický brexit bude bolet

Podle návrhu dohody zaslaného do evropských metropolí by se měla Británie zdržet v přechodném období všech „akcí nebo iniciativ, které by pravděpodobně poškodily zájmy unie“.

Obchodní dohody se třetími zeměmi bude moci Británie během přechodného období vyjednávat, tyto dohody nebudou ale moci začít platit dříve než po konci přechodného období. Výjimkou by bylo, kdyby s tím EU souhlasila, stojí v textu dokumentu.

Britský parlament by podle navrhované dohody měl také přijít o právo takzvané žluté karty, kterou mohou národní parlamenty zablokovat unijní legislativní iniciativy. „Během přechodného období nebude parlament Spojeného království považován za národní parlament,“ stojí v dokumentu.

Dohody o přechodném období chce Británie dosáhnout do březnového summitu EU, tedy zhruba rok před plánovaným brexitem. Situaci podle listu FT ale komplikuje nejednotnost konzervativců premiérky Theresy Mayové.

