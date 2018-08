Po schodku znovu přebytek. Rozpočet v červenci skončil v plusu 16,6 miliardy

Na meziročně horší výsledek hospodaření mají od dubna podle MF významný vliv dva faktory. Prvním z nich je částka 5,8 miliardy korun, která byla loni v dubnu převedena z tzv. privatizačního účtu do příjmů rozpočtu na krytí deficitu systému důchodového pojištění. A dále je hospodaření státního rozpočtu výrazně ovlivněno dubnovým transferem 4,3 miliardy korun na doplnění pojistných fondů EGAP. „Po odečtení těchto vlivů, které narušují meziroční srovnatelnost, by hospodaření státního rozpočtu dosáhlo lepšího výsledku než na konci července 2017,“ uvedlo MF.

Po očištění o peníze z EU by rozpočet ke konci července skončil se schodkem 4,1 miliardy korun. Ve stejném období loni by to byl přebytek 5,6 miliardy korun.

Celkové příjmy státního rozpočtu ke konci července stouply meziročně o 62,1 miliardy na 799,4 miliardy korun. Celkové výdaje stouply o 70,5 miliardy na 782,8 miliardy korun. Daňové příjmy rozpočtu včetně pojistného na sociální zabezpečení stouply o 48,6 miliardy na zhruba 703 miliard korun.

„Veřejné finance v tomto okamžiku nevykazují žádné známky poruch. Je třeba ale vidět, že za růstem příjmů stojí ve velké míře silný růst ekonomiky, na jehož trvalé pokračování nelze spoléhat,“ uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Na rozpočet podle ekonoma Komerční banky Viktora Zeisela nejvíce působí zlepšování situace na trhu práce. „Podle našeho odhadu se totiž letos průměrná nominální mzda zvedne o osm procent. K tomu se přidává i ještě mírně rostoucí zaměstnanost,“ uvedl.

Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy deficit rozpočtu za celý rok bude záviset na investiční aktivitě vlády a na ekonomickém výkonu země ve zbytku roku. „Jeho aktuální zvolnění signalizuje spíše znatelnější deficit. Celkově veřejné finance trpí kromě rezignace na redukci absolutní výše státního dluhu také přílišným důrazem na běžné, provozní výdaje na úkor výdajů investičních,“ dodal Kovanda.

Příjmy rozpočtu z daně z přidané hodnoty (DPH) meziročně stouply o 4,5 procenta na 160,3 miliardy korun. Inkaso spotřebních daní meziročně stouplo o 0,6 miliardy na 87,3 miliardy korun.

Největší objem výdajů rozpočtu je určen na sociální dávky. Ke konci července na ně šlo 322,1 miliardy korun, meziročně o 16,7 miliardy více. Celkově rozpočet letos počítá s výdaji na sociální dávky 557,9 miliardy korun.

Hospodaření státu v posledních pěti letech (v mil. Kč) leden-červenec 2014 2015 2016 2017 2018 saldo 4490 25 704 75 628 24 974 16 584

Zdroj: Ministerstvo financí

