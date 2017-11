Po českém vzoru. V Německu by mohla vzniknout opoziční smlouva

„Musíme diskutovat o všech možnostech. A čas si na to uděláme,“ řekl listu Passauer Neue Presse místopředseda sociálních demokratů Thorsten Schäfer-Gümbel. „Když není možná koalice, jsou možné menšinové vlády tolerované různými stranami s výjimkou AfD,“ nechal se zase slyšet Matthias Miersch z levicového křídla strany.

Předseda sociálních demokratů v největší spolkové zemi Severním Porýní-Vestfálsku Michael Groschek hovoří rovnou o možnosti vytvoření „paktu stability“. SPD by podpořila menšinovou vládu vedenou CDU výměnou za dohodu o otázkách jako je spravedlivá daňová politika, zajištění důchodů nebo reforma Evropské unie.

Taková konstelace by byla částečně podobná opoziční smlouvě mezi ČSSD a ODS z let 1998 až 2002. ODS tehdy umožnila vznik menšinové vlády ČSSD mimo jiné výměnou za křesla předsedů obou parlamentních komor.

O možné podpoře menšinové vlády, která ve spolkové republice ještě nikdy na celostátní úrovni nevznikla, se v Německu mluví proto, že dosavadní jednání o koalici CDU/CSU, svobodných demokratů (FDP) a Zelených ztroskotala. FDP už se navíc nechala slyšet, že by do takovéto vlády nevstoupila ani po případných předčasných volbách.

O možnostech dalšího politického vývoje dnes s prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, který se staví proti předčasným volbám a vyzývá strany k dalšímu jednání, více než hodinu hovořil šéf SPD Martin Schulz.

Byl to právě Schulz, kdo v pondělí ve vedení strany prosadil stanovisko, které znovu jasně vyloučilo pokračování vládní spolupráce s CDU/CSU. Podle magazínu Spiegel mu za to ale ve stejný den řada poslanců sociální demokracie vyčinila. Kritizovali, že vedení strany s nimi stanovisko neprodiskutovalo, a vyjadřovali pochybnosti o tom, že by SPD mohla v předčasných volbách dopadnout lépe než v těch zářijových, kdy dosáhla svého nejhoršího výsledku od druhé světové války. Jedna z poslankyň se dokonce zeptala, kdo by vlastně stranu do předčasných voleb vedl. Taková otázka by se přitom vůbec nenabízela, pokud by pozice v čele strany, kterou chce Schulz obhájit na prosincovém sjezdu, byla pevná.

Schulz od té doby hovoří trochu jinak. „SPD si je zcela vědoma své zodpovědnosti v momentálně těžké situaci,“ řekl ve středu agentuře DPA. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že se v dalších dnech a týdnech podaří najít řešení dobré pro Německo. Úplně teď ale podle pozorovatelů vedení SPD - pokud jde o velkou koalici - otočit nemůže, protože by působilo nevěrohodně a mohlo by si znepřátelit stranickou základnu.

