Plzeňský hejtman Bernard opouští ČSSD. Vyjednává o kandidatuře za STAN

Plzeňský hejtman Josef Bernard po delším váhání nakonec opouští ČSSD, za kterou byl zvolen. O své další politické budoucnosti vyjednává s hnutím STAN, za které by mohl kandidovat jako lídr v nadcházejících krajských volbách.





„Osobně nechci patřit do klubu, který mě za svého člena už nadále nechce. Vzhledem k tomu, že vedení plzeňské ČSSD už dlouhodobě svými výpady proti mé osobě naznačuje, že si nepřeje, abych v práci pokračoval, rozhodl jsem se ulehčit všem situaci a z této strany odejít,“ napsal Bernard na svém facebookovém profilu.

„Nikdy nechci patřit do klubu, který by chtěl někoho jako jsem já za člena,“ řekl kdysi Woody Allen v oscarovém filmu… Zveřejnil(a) Josef Bernard dne Středa 6. května 2020

„Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Byl jsem v posledních týdnech vystaven velkému tlaku kvůli šíření koronaviru. A za této situaci člen klubu ČSSD začal šířit na sociálních sítích a v médiích, že jsem porušil karanténní opatření, což není pravda. To byl přímý útok na mou čest,” upřesnil týdeníku Euro.

Dodal, že toto rozhodnutí bylo pro něj složité, protože v ČSSD poznal mnoho zajímavých lidí, se kterými se myšlenkově i lidsky shodoval.



„Ale věřím, že právě s těmito lidmi kontakt udržím i po svém odchodu,“ uvedl hejtman s tím, že nechce věci komplikovat, ale považuje za korektní, aby při takto změněné situaci na nejbližším zastupitelstvu nabídl k dispozici svou funkci hejtmana.



Do budoucna přeje sociální demokracii úspěch. „Je to strana, která má jistě v našem politickém systému své místo a já věřím, že si ho udrží,“ uzavřel Bernard.



Na neshody s plzeňskou sociální demokracií poukázal Bernard poprvé loni, když oznámil, že už za stranu nechce znovu kandidovat v letošních krajských volbách. Poté vyjednával o kandidatuře za Starosty a nezávislé (STAN). Vyjednávání teď budou pokračovat. Podle informací týdeníku Euro by Bernard mohl být lídrem za STAN v krajských volbách v Plzeňském kraji, na druhém místě by měl kandidoval dosavadní náměstek hejtmana Pavel Čížek.

„Žádnou definitivní dohodu nemáme. Ale pan Čížek je parťák, se kterým jsem řešil v posledních čtyřech letech na kraji ty nejobtížnější věci. Strašně si ho vážím a rád s ním budu spolupracovat,” doplnil Bernard.