Platy učitelů vzrostou o osm procent v tarifu, na pohyblivou složku půjdou dvě procenta z celkového navýšení

Ministerstvo práce má připravit vládní nařízení. Školské odbory, které požadovaly navýšení tarifů o deset procent a jsou ve stávkové pohotovosti, oznámený růst nekomentovaly. Odboráři chtějí vyčkat na text nařízení. Předák František Dobšík jen řekl, že osmiprocentní zvednutí platového základu by bylo nižší, než ministr slíbil.

„Už není o čem jednat,“ uvedl Babiš na dotaz, zda považuje vyjednávání se školskými odbory za uzavřené. Plaga řekl, že se na podobě růstu dohodl dnes s premiérem po jednání s odbory z minulého pátku. Ministerstvo práce podle něj dostalo úkol připravit návrh nařízení o zvýšení platů ve veřejném sektoru, které vláda projedná na příštím zasedání.

Vláda počítá se zvýšením sumy na platy učitelů o deset procent, tedy o 11 miliard korun. Plaga navrhoval, aby se tarify zvedly všem stejně o 2700 korun a zbývající čtvrtina peněz se využila na odměny. „Tři čtvrtiny peněz na tarify jsou na víc než na navýšení o osm procent,“ řekl Dobšík.

Podle odborářů by požadované desetiprocentní zvýšení tarifů odpovídalo asi 78 procentům jedenáctimiliardové sumy a na odměny by zbylo 22 procent peněz. Pokud by se mělo osm procent využít na tarify a dvě procenta na pohyblivé složky, jak zmínil premiér, na odměny by tedy bylo 20 procent částky. Zvýšení tarifů by tak muselo být vyšší než osm procent. „Návrh nařízení (o zvýšení platů) neznáme. Uvidíme, jak bude vypadat,“ uvedl předák školských odborů.

Umělecká, speciální, montessori. V Praze se postaví školy za miliardy

Růst tarifů o osm procent představuje přidání od 1084 do 3534 korun podle délky praxe a kvalifikace. Učitelé základních a středních škol si polepší od 2290 do 2986 korun. Při desetiprocentním přidání podle požadavku odborů by to bylo od 2863 do 3733 korun.

Odbory plošné navýšení odmítaly a žádaly procentní růst tarifů. Podle předáků stejná částka pro všechny nemotivuje kvalitní pedagogy ve školství zůstat. Pomohla by hlavně asistentům a začínajícím učitelům, při procentním nárůstu základu dostanou víc starší a zkušení učitelé. Podle Babiše je přáním vlády, aby učili co nejdéle.

Odbory původně požadovaly růst učitelských výdělků o 15 procent. Výraznější přidání podpořila před časem i Sněmovna. S deseti procenty odboráři souhlasili, pokud vše poputuje do tarifů. Podpořili je i zaměstnavatelé.

Vláda slíbila, že do konce volebního období by měli učitelé mít 150 procent svého příjmu z roku 2017, měli by tak vydělávat 45.000 korun hrubého. Odboráři požadují, aby učitelé pobírali o 30 procent víc, než je celostátní průměr. Průměrná mzda dosáhla v prvním čtvrtletí 32.466 korun. Průměrný učitelský plat byl zhruba o 11 procent vyšší a činil 36.226. Odbory poukazují na to, že výdělky rostou v celém Česku a učitelé se od průměru vzdalují pomalu.

Platy učitelů byly ve veřejné sféře poslední, na jejichž růstu se vláda před začátkem příštího roku se sociálními partnery nedohodla. Ostatní zaměstnanci v příštím roce dostanou navíc 1500 korun do tarifů, současně se zruší nejnižší platová tabulka pro nejhůře odměňované profese. Ty se posunou do vyšší tabulky s lepším odměňováním a polepší si víc.

