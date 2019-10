Platy učitelů by mohly růst procentně, ne o pevnou částku 2700 korun, uvedl Plaga

Podle předsedy vlády by se výdělky učitelů měly zvednout spíš o procento než o pevnou částku. Odbory požadují zvýšení základu platu o deset procent. Jsou kvůli tomu ve stávkové pohotovosti. Zaměstnavatelé jejich požadavek podpořili.

„O deset procent navýšení tarifů není pro mě akceptovatelná výše. Dovedu si představit, že se můžeme bavit o tarifním navýšení o sedm až osm procent,“ řekl Plaga. Možnost procentního navýšení místo přidání pevné částky se podle něj do hry vrátila na žádost zaměstnavatelů z asociací škol.

Vláda počítá se zvýšením sumy na platy učitelů o deset procent, tedy o 11 miliard korun. Plaga dosud navrhoval, aby se tarify zvedly všem stejně o 2700 korun a zbývající čtvrtina peněz se využila na odměny. Podle odborů by toto přidávání ve srovnání s jejich požadavkem bylo výhodné pro 23 tisíc vyučujících v nižších platových třídách, kolem 142 200 pedagogů by dostalo méně.

„Procentní navýšení je nějakým způsobem ve hře. Musí se na tom domluvit vláda. Spoléháme na dobrou vůli, že přidání nebude jen nominální a promítne se do procent,“ řekl po jednání předák školských odborů František Dobšík.

Umělecká, speciální, montessori. V Praze se postaví školy za miliardy

Podle premiéra není u učitelů rozpětí tabulkových platů tak velké jako u jiných profesí ve veřejné správě a službách a s odbory panuje shoda na tom, že část peněz musí zůstat na odměňování. „Je úvaha o tom, jestli rozpětí mezi vyššími a nižšími třídami stojí za to, abychom ho řešili pevnou částkou, nebo radši procenty do tarifu. Jde teď o ten poměr,“ uvedl Babiš. Dodal, že je příznivcem procentního přidání. „Myslím si, že asi bychom měli zůstat u těch procent,“ dodal předseda vlády.

Navýšení výdělků ve veřejném sektoru upravuje vládní nařízení, které připravilo ministerstvo práce. Babiš řekl, že vláda by měla záležitost příští týden uzavřít a o předpisu by měla jednat ve středu.

Podle ministra by se při plošném přidání o 2700 korun učitelům jejich tarify zvedly o 7,2 až 9,9 procenta. Víc by si přilepšili lidé bez praxe s nižší kvalifikací, zkušeným odborníkům by plat rostl procentně méně. Podle odborářů by plošné navýšení nemotivovalo dobré pedagogy a bylo by nižší, než učitelům vláda slibovala.

Při desetiprocentním zvýšení by se tarify upravily zhruba o 1360 až 4420 korun podle praxe a kvalifikace. Víc by dostali odborníci se zkušenostmi, méně začínající pracovníci s nižší odborností. Učitelům by se základ výdělku zvedl zhruba o 2860 až 3730 korun. Na odměny by zbyla asi pětina peněz, uvedli už dřív odboráři.

Odboráři a zástupci školských asociací se s premiérem setkali už minulý týden na konferenci o budoucnosti vzdělávání. Na akci bylo kolem 700 zástupců škol z celé země. Babiš navrhoval, aby sami na místě o návrzích na zvýšení platů hlasovali, která varianta je lepší. Někteří z ředitelů škol pak vystoupili a premiérovi řekli, že dávají přednost navýšení tarifů o deset procent, ne o pevnou částku.

