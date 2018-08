Platové tarify ve veřejné službě se zvednou o 5 procent. Vláda se dohodla s odbory

Vláda se dnes dohodla s odbory na růstu platů ve veřejném sektoru od ledna. Většině pracovníků veřejných služeb se zvednou platové tarify o pět procent, zbývající peníze poputují do odměn. Po jednání s odboráři to řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), která zdůraznila, že přidávání nebude plošné a víc by měli dostat lidé s nízkými výdělky.