Plaga: Stávka ve školách je debaklem odborů

Odboráři uvádějí, že vláda neplní sliby o růstu platů učitelů. Podle dosavadních zjištění školských odborů se do stávky zapojila víc než polovina škol. Úplně zavřených jich zůstalo přes 1200, provoz omezilo víc než 2700 škol. Téměř tři tisíce dalších institucí vyjádřily protestu podporu.

“Ta čísla neodpovídají iluzi, kterou se snažily odbory vyvolat. Jsme svědky debaklu odborů. Byl bych velmi nerad, kdyby v tomto souboji prohráli učitelé… Rozhodně to není tak, že odborářská stávka byla masově podpořena. To je iluze, kterou se snaží vytvořit pan Dobšík (předák školských odborů František Dobšík,“ uvedl Plaga. Podle něj se řada učitelů připojila k protestu ne kvůli požadavkům odborů, ale kvůli podpoře přidávání peněz do školství.

Ministr uznal, že učitelé mají stále nízké platy. Řekl, že chápe jejich nespokojenost s dlouhodobým vývojem. Podle něj je to ale důsledek mnohaletého podfinancování školství, které se nedá vyřešit za dva roky. Současná vláda věnuje podle něj problematice školství větší pozornost než předchozí kabinety a hodlá splnit svůj slib, že platy učitelů do roku 2021 vzrostou na minimálně 45 tisíc korun. Zopakoval, že vláda počítá s růstem platů jak v příštím roce, tak i v roce 2021. Odbory poukazují na to, že platy rostou zároveň i v jiných odvětvích a učitelé se od průměrné mzdy vzdalují jen pomalu.

Odboráři dlouhodobě usilují o zvýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy, která v letošním prvním čtvrtletí v Česku činila 32 466 korun. Učitelé ve stejném období brali v průměru 36.224 korun, tedy zhruba 112 procent průměrné mzdy.

Vláda počítá v navrženém rozpočtu s navýšením sumy na učitelské platy o deset procent, tedy o 11 miliard korun. Ministr uvedl, že jednání se nevedla o této částce, ale jen o jejím rozdělení mezi základ platu a odměny. Zopakoval, že k protestu tedy nevidí důvod. V roce 2021 by podle něj učitelské platy měly vzrůst minimálně o dalších devět procent.

Odboráři odmítají, že by stávku vyhlásili jen kvůli rozložení přidání do tarifů a odměn. Poukazují na to, že jim vláda na jaře původně slíbila růst částky na učitelské platy o 15 procent. Místo 11 miliard mělo být na přidání tedy přes 15 miliard. Nakonec se kabinet rozhodl zvednout obnos o deset procent. Odbory požadovaly co nejvíc peněz do základu, žádaly jeho navýšení o deset procent. Plaga nejdřív navrhoval přidat do tarifů všem stejně 1750 korun, pak 2250 a nakonec 2700 korun. Zbytek sumy se měl využít na odměny. Po jednáních s premiérem Andrejem Babišem (ANO), předáky a zaměstnavateli se vrátil k záměru přidat o určité procento.

