Plácnutí do vody. Babiš znovu zkritizoval plán na přijetí sirotků

Šojdrová dnes řekla, že přijetí několika desítek sirotků by mohlo ukázat solidaritu České republiky při řešení migrační krize. Babiš návrh o víkendu odmítl. „Dětem máme pomáhat tam, kde se narodily a kde žijí,“ uvedl. Zdůrazňuje navíc to, že se nejedná o malé děti, ale hlavně o chlapce ve věku 12 až 17 let.

Babiš dnes v Košicích po jednání české a slovenské vlády uvedl, že má obavu, že celý návrh je pouhé „plácnutí do vody“. „Paní Šojdrová se chtěla zviditelnit, i její vlastní strana ji v tom nepodpořila. Ona navštívila nějaký ostrov a přišla s tou myšlenkou. Myslím, že vychází z věcí, které možná nejsou reálné,“ konstatoval premiér.

Česká republika nemá podle vicepremiéra a předsedy koaliční ČSSD Jana Hamáčka k dispozici žádný konkrétní návrh na přijetí sirotků, kteří přišli kvůli válečnému konfliktu o rodiče. „Žádný konkrétní návrh nebo konkrétní projekt není na stole. Ve chvíli, kdy se nějaký objeví, tak ho budeme schopni posoudit,“ řekl Hamáček po schůzce české a slovenské vlády.

Na dotaz, zda po odmítavém vyjádření premiéra Babiše považuje za reálnou možnost, že by Česko sirotky nakonec přijalo, Hamáček řekl, že debatovat lze o této otázce, až bude k dispozici konkrétní návrh. Zopakoval své dřívější vyjádření, že Česko by zvládlo postarat se o 50 sirotků.

Konečné rozhodnutí je podle Šojdrové na vládě, která by rozhodla i o přesných parametrech, jak by se plán uskutečnil. Babiše chce europoslankyně požádat o schůzku. „Rád si paní Šojdrovou vyslechnu,“ uvedl Babiš. Myslí si však, že celý případ je bojem Šojdrové za lepší pozici na kandidátce v evropských volbách, které se konají příští rok. „Stalo se z toho politikum, bylo to zneužito pro politický boj,“ řekl.

Šojdrová řekla, že se pokusí přesvědčit k pomoci dětem manželky prezidenta Ivanu Zemanovou a premiéra Moniku Babišovou. Babišová na instagramu napsala, že i jí je „těch dětí“ líto a má na jejich přijetí svůj názor, do politiky se ale veřejně neplete. Podle Babiše není k rozhovoru mezi oběma ženami důvod.

