Piráti zahájili jednání o odvolání Michálka. Hlasovat budou v listopadu

Michálkovo odvolání navrhla ředitelka personálního odboru Pirátů Jana Koláříková, podle níž se místopředseda strany chová arogantně k podřízeným a psychicky je šikanuje. Michálkova reakce v médiích podle ní ukázala, že místopředseda neukázal žádnou sebereflexi, proto by neměl ve vedení strany pokračovat. Připustila, že celému vedení strany končí za dva měsíce mandát, podle ní je ale třeba záležitost přesto řešit, aby se podobný přístup u Pirátů už neobjevoval.

Michálek na fóru obvinění ze šikany odmítl. Zopakoval, že má na lidi vysoké nároky a je tvrdý, není ale bezohledný. „Myslím, že činy hovoří lépe než slova. Za mě mluví výsledky mé práce za posledních deset let, z toho dva roky jako předseda klubu a několik let jako místopředseda strany. Dotáhli jsme stranu do úspěšných voleb s deseti procenty. Od té doby máme výrazně vyšší podporu mezi voliči, cca 14 procent. Jsme druhá nejsilnější opoziční strana,“ napsal.

Michálek už jednou v minulosti čelil návrhu na odvolání z místopředsednické funkce, většina členů ale tehdy podnět odmítla. Nynější návrh se týká pouze jeho pozice v čele Pirátů, jeho působení jako šéfa poslaneckého klubu nikdo nezpochybnil.

Pokud bude Michálek odvolán, Piráti zahájí výběr jeho nástupce. Představitelé strany ale dali najevo, že vzhledem k brzké volbě nového vedení strany, která se uskuteční 11. ledna v Ostravě, by zřejmě zůstala Michálkova pozice v republikovém předsednictvu do té doby neobsazená.