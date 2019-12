Pat v Izraeli: parlament nenašel nového premiéra, zemi čekají třetí volby za jeden rok

Zázrak, očekávaný mnoha Izraelci, se nekonal, komentovala agentura AFP neúspěšné hledání příštího ministerského předsedy. „Tlačí nás do nových voleb a jediné co můžeme dělat, je vyhrát, a přesně to uděláme,“ prohlásil po vypršení lhůty premiér Benjamin Netanjahu.

O sestavení vládní koalice se marně pokoušel Netanjahu za stranu Likud i vůdce nyní nejsilnější strany Modrá a bílá Benny Ganc. Kromě toho se snažili dohodnout se spolu na vládě národní jednoty. Situaci ale komplikoval fakt, že Netanjahu čelí obvinění ve třech korupčních kauzách. Zatím neřekl, zda bude usilovat o imunitu.

Minulé volby se konaly 9. dubna a 17. září a ani po jedněch z nich se nepodařilo vůdcům nejsilnějších stran sestavit vládní koalici s většinovou podporou ve 120členném parlamentu. Podle nejčerstvějších průzkumů by se v případě, že by se volby konaly nyní, situace v Knesetu příliš nezměnila - Modrá a bílá by získala 35 křesel a Likud 33.

Čtěte také:

Zeman otevřel Český dům v Jeruzalémě. Příště už ambasáda, přeje si

Izraeli dochází voda. Vysychající Galilejské jezero se má napájet z moře

Netanjahu chce sestavit sionistický kabinet, Ganc vládu národní jednoty

Izraelští diplomaté po celém světě stávkují kvůli platům a výdajům. Ambasády jsou uzavřeny

Izrael míří k předčasným volbám, Benny Ganc vládu nesestavil

Netanjahu čelí nařčení z korupce. Prokurátor ho obvinil ze tří na sobě nezávislých případů