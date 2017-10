Opozice ve Venezuele odmítla výsledky voleb. Svolává lidi do ulic

„Požadujeme audit hlasování, včetně ověření identifikace voličů. Tento volební systém není důvěryhodný,“ prohlásil v noci na dnešek na tiskové konferenci šéf volební kampaně opoziční koalice Stůl demokratické jednoty (MUD) Gerardo Blyde. Podle něj byla při nedělním hlasování porušena pravidla, například některá volební střediska nebyla v čas voleb otevřena, v těch otevřených zase podle něj chyběli kontrolní úředníci. Na 274 volebních místností bylo podle Blydea přesunuto jinam, což se dotklo asi 700 tisíc obyvatel.

Národní volební komise už v noci na dnešek oznámila, že v regionálních volbách vyhráli vládní socialisté v 17 státech země a pouze v pěti státech bude nový guvernér z opoziční koalice MUD. V jednom státě zatím výsledky nejsou jasné. Opozice ale po uzavření volebních místností oznámila zcela jiné odhady výsledků. Podle nich dosáhla koalice MUD „historického vítězství“. Také průzkumy veřejného mínění před volbami ukazovaly na vítězství odpůrců prezidenta.

Více než 18 milionů Venezuelců volilo v neděli guvernéry 23 států na další čtyřleté období, volební účast činila 61 procent. Tyto volby se měly konat už loni v prosinci, vláda je ale dvakrát odložila. Jako důvod odkladu loni volební komise uvedla mimo jiné „ekonomickou válku“. Tu podle vlády vedou proti venezuelské ekonomice kapitalisté, kteří tak způsobili současnou ekonomickou krizi v zemi. Podle opozice ale vláda volby odložila, protože se obávala masové prohry.

V nedělních volbách guvernérů nemohlo kandidovat několik lídrů opozice. Letos na jaře například úřady zakázaly na 15 let ucházet se o veřejné funkce dosavadnímu guvernérovi státu Miranda Henriquemu Caprilesovi; zdůvodnily to „správními nesrovnalostmi“ při výkonu funkce guvernéra. Z téhož důvodu se 15 let nesmí ucházet o veřejné funkce mimo jiné dosavadní guvernér státu Amazonas Liborio Guarulla.

Šéf kampaně MUD v noci na dnešek také vyzval k dalším protestů proti vládě. Venezuelané od letošního dubna do léta téměř denně vycházeli do ulic demonstrovat za obnovení demokracie a ústavního pořádku v zemi. Vláda protesty násilně potlačovala, při střetech zemřelo na 125 lidí.

Venezuela se už několik let potýká s hlubokou ekonomickou krizí, v níž se lidem nedostává základních potravin či léků. Velká část obyvatel i mnozí ekonomové viní z krize socialistickou politiku současné vlády.

Téměř dva roky už trvá v zemi i krize politická, která vypukla poté, co v prosinci 2015 vyhrála parlamentní volby opoziční koalice MUD. Vládní socialisté po těchto volbách, ještě před ustavením nového parlamentu, jmenovali ve sporném kroku nové členy ústavního soudu. Ten od loňska blokuje práci parlamentu. Letos v létě pak ustavili socialisté vlastní parlament - Ústavodárné shromáždění, které vzešlo z kontroverzních voleb. Opozice je bojkotovala a odsoudila je i řada zemí Latinské Ameriky, EU či Spojené státy.

