Opak Trumpa. Biden ve své migrační politice počítá s ochranou přistěhovalců

Biden by zvýšil limity pro přijímání přistěhovalců, posílil by financování azylových soudů a zastavil by oddělování dětí od rodičů, kteří se do USA snaží proniknout nelegálně. Vyčlenil by čtyři miliardy dolarů na pomoc středoamerickým státům Salvadoru, Guatemale a Hondurasu, z nichž je migrace do USA nejsilnější.

Biden by obnovil ochranu zhruba 660 tisíc přistěhovalců, kteří žijí v USA bez dokladů a přistěhovali se tam jako děti. Prezident Donald Trump ochranu těchto takzvaných snílků zrušil, ale jeho rozhodnutí zatím blokují americké soudy. Biden by rovněž rozšířil program pomoci přistěhovalcům, kteří přicházejí do USA ze zemí postižených živelními pohromami nebo válkou.

Plán Joea Bidena se prakticky ve všech bodech liší od politiky nynější Trumpovy vlády, která se snaží příliv migrantů všemožně omezit a zrušit výhody, které v USA mají. Prezident rovněž zajistil, podle kritiků neústavně, přísun peněz na stavbu části zdi, která má zabránit nelegální migraci z Mexika.

Z kandidátky demokratů mizí zástupci menšin. Harrisová může najít uplatnění u Bidena

Joe Biden a Kamala Harrisová ( Autor: Profimedia.cz )

Dále čtěte:

Kdo platil Stormy Daniels? Trump má předložit daňová přiznání z posledních 8 let

Krach, jaký svět neviděl. Trump varuje před propadem trhu, pokud nebude znovu zvolen

Šesti z deseti Američanů se nelíbí, jak Trump vykonává úřad prezidenta

Boj o Bílý dům: Biden drží nejsilnější pozici mezi demokraty, Sanders a Warrenová zaostávají

Bloomberg řeší střet zájmů: jeho agentura nebude psát investigativní články o demokratických rivalech

Klinč newyorských starostů: Bloombergova kandidatura rozlítila de Blasia