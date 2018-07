Ondráček vládu nepodpořil kvůli výhradám k programu. Vedení KSČM vysvětlení přijalo

Ondráček uvedl, že jeho důvody byly osobní. „Kdy jsem se zcela neztotožnil s tím, jak znělo programové prohlášení,“ uvedl. Mezi programovým prohlášením menšinové vlády ANO z ledna a současného kabinetu ANO a ČSSD není podle něj příliš rozdílů. Zmínil i to, že dosud nezná odborné kapacity nového ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) v bezpečnostní problematice.

Poslanec odmítl spekulace, že jeho postoj k vládě souvisel s tím, že ANO přispělo k jeho konci v čele sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů letos na jaře. Premiér Andrej Babiš (ANO) v březnu uvedl, že ANO navrhne Ondráčkovo odvolání z čela komise, třebaže hnutí několik dní předtím přispělo k jeho zvolení. Ondráček se po tlaku veřejnosti a politických stran nakonec funkce vzdal.

Filip krátce před jednáním o Ondráčkovi řekl, že by podle jeho názoru měl zvážit své členství ve výkonném výboru strany. Po zasedání však uvedl, že to nikdo nenavrhnul. „Výkonný výbor (Ondráčkovy) argumenty akceptoval a je dále garantem za oblast bezpečnosti,“ řekl novinářům Filip. Ondráček uvedl, že setrvání v stranickém orgánu zvážil a zůstane v něm. O věci chce mluvit s krajským výborem, který ho do širšího vedení strany nominoval.

Ondráček novinářům také sdělil, že po celé středeční jednání, které se protáhlo až přes půlnoc, ve Sněmovně byl. Nedopustil by situaci, že by kvůli jeho absenci kabinet důvěru nezískal. „Pokud by taková situace nastala, k hlasování bych došel. Byl jsem na to připraven,“ uvedl s poznámkou, že to by ale svědčilo o nízké síle kabinetu.

