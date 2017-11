Okamura o svých případných prezidentských ambicích dříve hovořil, po dnešku jasné, že do lednové volby hlavy státu nepůjde. „O tom, jakého kandidáta podpoříme, nebo nepodpoříme, se rozhodneme nejpozději na celostátní konferenci 9. prosince,“ řekl dnes Okamura, kterého do Lán doprovázel místopředseda hnutí Radim Fiala.

V případě prezidentské volby je pro SPD podle Okamury důležité, aby byl mezi uchazeči kandidát s reálnými šancemi na zvolení, jenž by byl proti islámu a proti přijímání nelegálních migrantů, prosazoval by přímou demokracii a hájil by české zájmy. „Shodli jsme se v tom, že není pro nás přijatelný kandidát, který by nesplňoval tyto podmínky,“ podotkl Okamura.

Zeman už dříve uvedl, že Okamura, pokud by se rozhodl kandidovat, by mu vzal asi deset procent voličských hlasů, aniž by se sám stal prezidentem.

