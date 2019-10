Odveta za agresi v Sýrii: američtí republikáni navrhují sankce proti Turecku

„Prezident (Turecka Recep Tayyip) Erdogan a jeho režim musí čelit vážným důsledkům za bezcitné napadené našich kurdských spojenců na severu Sýrie,“ uvedla v prohlášení republikánská kongresmanka Liz Cheneyová, která je předsedkyní republikánského klubu ve Sněmovně reprezentantů. Skupina nyní v plénu předloží návrh zákona o uvalení sankcí vůči Ankaře.

Kurdské ozbrojené síly několik posledních let bojovaly společně s USA proti samozvanému Islámskému státu (IS) a ztratily přitom kolem 11 tisíc bojovníků. Turecko ve středu proti kurdským milicím na severovýchodě Sýrie zahájilo rozsáhlou ofenzivu, a to několik dnů poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že američtí vojáci tento region opustí.

Trump ve čtvrtek řekl, že zprostředkování dohody mezi Tureckem a Kurdy je jedna ze tří možností, jak mohou Spojené státy reagovat na tureckou vojenskou operaci v Sýrii. Za zbylé dvě možnosti pak označil vojenský zásah USA a uvalení sankcí na Turecko.

Američané komplikují Turecku invazi do Sýrie: vyřadili Ankaru z kontroly leteckého provozu

Příprava na Tureckou invazi, ilustrační foto ( Autor: čtk )

Nejmenovaný představitel americké diplomacie následně uvedl, že Trump se snaží najít řešení, jak dosáhnout klidu zbraní v Sýrii. Zmíněný činitel také řekl, že pokud Turecko podnikne nehumánní a nepřiměřené kroky vůči civilistům v Sýrii, bude čelit důsledkům.

