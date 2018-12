ODS po vládě chce, aby prezidentovi opět navrhla povýšení ředitele BIS do hodnosti generála

Zeman nevyslyšel návrh vlády na Koudelkovo povýšení z hodnosti plukovníka letos v květnu ani v říjnu. Stanjura to označil za „dětinský přístup“. Koudelkovo jmenování generálem vnímá jako ocenění fungování civilní kontrarozvědky jako celku, bylo by podle Stanjury důležité i navenek. „Je určitě vhodné, aby v čele české tajné služby stál někdo, kdo má generálskou hodnost,“ zdůraznil. Stanjura a Maláčová to řekli v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize.

Maláčová s odkazem na informace od dalších ministrů míní, že kabinet návrh na Koudelkovo jmenování generálem opět projedná. Řekla, že pro návrh hlasovala a zvedne pro něj ruku i v budoucnu.

Po květnovém Zemanově rozhodnutí média spekulovala, že Koudelka nebyl jmenován mimo jiné kvůli zprávě BIS k jedu novičok, který byl využit při otravě ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii. Zeman zprávu interpretoval jinak než ministerstva obrany a zahraničí. Prezident také prohlásil, že Koudelka není člověk na svém místě.

Trest za novičok? Zeman opět nejmenoval generálem šéfa BIS Koudelku

Před říjnovým jmenováním generálů premiér Andrej Babiš (ANO) veřejně sdělil, že Zeman mu Koudelkovo jmenování slíbil. Prezident však ředitele BIS ani podruhé do generálské hodnosti nepovýšil.

Nyní se navíc mezi Zemanem a BIS rozhořel spor po vydání pravidelné výroční zprávy BIS, v níž rozvědka mezi jiným varuje před ruskými a čínskými špiony, kteří působí mimo jiné na velvyslanectvích obou zemí.

Zeman označil ve čtvrtek v TV Barrandov zprávu za "plácání" a zpravodajce za "čučkaře". Podle něj BIS naopak selhává v odhalování islámských teroristů na českém území. Tajná služba v reakci uvedla, že má za sebou úspěšné období, a oznámila, že se jí povedlo rozbít zpravodajskou síť jedné z ruských zpravodajských služeb působících v Česku a ochromit její činnost. O akci informovala BIS zákonné adresáty počátkem roku.

