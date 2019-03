Odklad brexitu bude možný až po schválení dohody, upozornil Tusk

O věci podle něj budou ve čtvrtek jednat na summitu šéfové států a vlád ostatních 27 zemí unie. Z Tuskových slov před novináři bylo zřejmé, že šéf vrcholných unijních schůzek nepočítá s přímým potvrzením žádosti britské premiérky už ve čtvrtek.

Tusk totiž uvedl, že pokud bude už dvakrát odmítnutá dohoda v příštích dnech v britském parlamentu nakonec potvrzena, nepředpokládá svolání mimořádného summitu. Potřebné právní kroky k krátkému odkladu brexitu bude totiž podle něj možné udělat písemnou procedurou.

Předseda vrcholných schůzek EU ale také doplnil, že pokud to bude potřeba, nebude váhat a premiéry a prezidenty společenství do Bruselu pozve na zvláštní jednání ještě v příštím týdnu. „V této chvíli mimořádnou Evropskou radu nepředpokládám,“ poznamenal.

Tusk krátce před svým vystoupením pro tisk hovořil s britskou premiérkou Theresou Mayovou telefonicky. Jeho pohled je také důsledkem konzultací s šéfy států a vlád zemí EU, které vedl v minulých dnech.

„I když se zdá naděje na konečný úspěch křehká, dokonce iluzorní, a i když je únava z brexitu stále viditelnější a oprávněnější, nemůžeme do poslední možné chvíle přestat hledat pozitivní řešení,“ poznamenal Tusk v krátkém vystoupení, po němž nepřipustil novinářské otázky. Zopakoval také, že není možné znovu otevírat text předjednané dohody o brexitu.

Pokud to pomůže schválení dohody o vystoupení v britské sněmovně, nemělo by podle něj pro 27 zemí EU být naopak problémem vyhovět další žádosti, kterou Mayová ve svém dopisu zmínila. Tou je formální potvrzení dohody mezi ní a předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem ze Štrasburku ohledně dočasného charakteru takzvané irské pojistky.

Unie dosud na nejrůznější zvraty v brexitovém dění reagovala s trpělivostí a dobrou vůlí, řekl Tusk. „Jsem přesvědčen, že i nyní nám, v tomto nejkritičtějším bodě, nebude stejná trpělivost a dobrá vůle chybět,“ dodal.

