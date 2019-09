Odboráři požadují, aby Zaorálek vypsal konkurz na ředitele Národního divadla

Zástupci odborů dnes uvedli, že chtějí zodpovědnost za řešení situace přenést na Buriana. Jako statutární zástupce má za tuto instituci odpovědnost, uvedli. Jednat chtějí i přímo s novým ministrem kultury po uplynutí symbolických sto dní jeho působení v čele resortu.

S problémy svých kolegů z Opery ND nechtějí být spojování zástupci Činohry ND a Baletu ND. Odmítli prohlášení části odborů o krizi v celém Národním divadle.

„Odborové organizace vyhlásily 26. června stávkovou pohotovost z důvodu netransparentního a nekoncepčního řízení ND, které ohrožuje stabilitu Opery ND a Státní opery i hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. Chceme dát jasně najevo, že stávková pohotovost nadále trvá,“ řekl dnes předseda ZO Unie - odborového svazu profesionálních zpěváků ND Jakub Hrubý.

Důvodem pokračování stávkové pohotovosti je také pozice ředitele ND Buriana, který podle nich v roce 2013 usedl do čela zlaté kapličky bez výběrového řízení a bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) mu mandát na dalších šest let rok před jeho skončením prodloužil. Staněk už dříve uvedl, že se tak rozhodl na základě doporučení garanční rady ND, která je jeho poradním orgánem. A jeden z jeho předchůdců Buriana vybral na základě výběru z několika oslovených osobností v době, kdy divadlo bylo bez ředitele.

Hrubý dnes uvedl, že Burian po vyhlášení stávkové pohotovosti rozpoutal mediální kampaň, „jejímž účelem je marginalizovat důvody stávkové pohotovosti v ND a odvrátit pozornost od problematiky a problémů ND s ohledem na politickou situaci v tomto resortu“.

Hrubý také řekl, že Burian a jeho podřízení nejednají podle uzavřené kolektivní smlouvy. „Je to narušení sociálního smíru a jsou zde velké důvody k dalšímu jednání a případným protestům,“ uvedl.

Norský divadelní režisér Per Boye Hansen se ujal funkce uměleckého ředitele Opery Národního divadla a Státní opery 1. srpna. Oznámení jeho nástupu vyvolalo už dříve kritiku odborových organizací mimo jiné údajně proto, že umělci neznají jeho koncepci. Divadlo ji ale zveřejnilo už v únoru na svém webu. Vratislav Vlna, předseda umělecké rady Orchestru ND a předseda ZO Unie orchestrálních hudebníků ND, dnes řekl, že Burian nedokázal odpovědět na dotazy umělců po hudebním vzdělání Hansena. Podle odborářů je s Hansenem komplikovaná komunikace, pouze přes tlumočníka to podle Vrby není možné. Baletu ND šéfuje už několikátou sezonu Filip Barankiewicz a se souborem, který je mezinárodní, komunikuje výhradně anglicky.

Kolik zaměstnanců divadla odborové organizace ve stávkové pohotovosti zastupují, není zřejmé. Zaměstnavatel ze zákona takovou informací nedisponuje. Hrubý dnes uvedl, že opera čítá kolem 400 zaměstnanců, balet je podle něj specifickým souborem a činohra je soubor 40 lidí. I počet představení odpovídá vnitřnímu rozložení sil a přínosům pro divadlo, uvedl.

Dále čtěte:

Komentář: Hamáčkovy oslí uši

Zaorálek se sešel se Zemanem. Připustil, že se v některých otázkách mohou dostat do sporu

Přečtěte si komentář: Krize končí, jdeme dál První poslední Petra Weikerta ( Autor: Euro.cz )

Poslední zhasne. Kdysi hrdá značka „socdem“ je v troskách