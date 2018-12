Od ledna se zvýší platy politiků, DPH na jízdné klesne

Platy vrcholných politiků vzrostou příští rok o devět procent. Parlament na poslední chvíli rozhodl o tom, že se tyto platy zákonodárců, členů vlády či prezidenta nezvýší o původně schválenou pětinu. Základní měsíční plat poslance nebo senátora se tak od ledna zvýší o 6500 korun na 82 400 korun.

Jízdné na hromadnou dopravu Parlament koncem roku přeřadil z nynější patnáctiprocentní sazby DPH do desetiprocentní. Přesun do nižší sazby by podle předkladatelů z hnutí STAN mohl jízdenky zlevnit. Dopravci zatím dopady na výši jízdného nekomentovali, chtějí nejprve opatření analyzovat. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) změna ochudí veřejné rozpočty o 930 milionů korun ročně.

Další daňová novela má zajistit, že stát bude od příštího roku nadále vracet zemědělcům část spotřební daně z nafty podle intenzity chovu hospodářských zvířat. Nově se bude ve výši vratky odrážet i to, zda zemědělec pěstuje i takzvané citlivé plodiny nebo vinnou révu.

Novela o pomoci v hmotné nouzi zaručí, že lidé s těžkým zdravotním postižením a lidé, kteří o handicapované pečují, už nebudou dostávat část příspěvku na živobytí v poukázkách. Plně peněžitá dávka se vrátí také například lidem v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Další ze zdravotnických norem vedle odkladu e-neschopenky zaručí, že posudkoví lékaři v důchodovém věku nebudou muset skončit a posudková služba tak nebude ohrožena.

Některé z investičních fondů počátkem roku přijdou o možnost výhodnějšího zdanění pětiprocentní sazbou daně z příjmů místo devatenáctiprocentní sazby. Platit to bude pro fondy, v nichž by některá právnická osoba vlastnila více než desetiprocentní podíl. Čeští lodníci pracující v Nizozemsku pak budou mít od nového roku výhodnější podmínky pro placení daní v Česku, než měli dosud.

Účinnosti nabude počátkem roku také novela vodního zákona, která zpřísní požadavky na odvoz obsahu jímek u rodinných domů. Lidé budou muset zpětně dokládat odvoz obsahu svých žump do čistírny odpadních vod, tato povinnost pro ně ale začne platit až od roku 2021.

