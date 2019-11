Novým hejtmanem Karlovarského kraje bude Petr Kubis, nahradí Mračkovou Vildumetzovou

Šestačtyřicetiletá hejtmanka Mračková Vildumetzová ohlásila svůj odchod v říjnu. Zůstane poslankyní a bude členem rady Karlovarského kraje jako neuvolněná radní, která bude mít na starosti finance a jednání se centrálními orgány veřejné správy. Odchodem z funkce hejtmanky přijde ale také o funkci předsedkyně Asociace krajů ČR, v ní může působit jen hejtman.

Návrh na zvolení Kubise hejtmanem podpořilo dnes 39 z 43 přítomných zastupitelů. Kubis dnes před svým zvolením řekl, že si ještě před třemi lety neuměl představit, že by se do podobné situace dostal. „Jsem ale v klidu, protože tu zůstáváte,“ řekl odcházející hejtmance. „Bude to hlavně hodně velká odpovědnost, podstatně více práce. Chci důstojně tu naši misi dotáhnout do voleb,“ řekl Kubis, který by měl být i lídrem kandidátky ANO v příštích krajských volbách.

