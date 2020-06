Nová bašta ČSSD. Sociální demokracii zachraňují pražští vysokoškoláci

Ze současné bídy vládní ČSSD se vynořuje překvapivé zjištění. Z posledních průzkumů agentury Kantar vyplynulo, že stranu nově drží na pěti procentech v preferencích vysokoškoláci z Prahy.

ČSSD přitom v minulosti vždy spoléhala spíše na méně vzdělané voliče z venkova. Poté co jí tyto skupiny obyvatel přetáhlo hnutí ANO, zbyli sociálním demokratům v největší míře právě takzvaní velkoměstští levicoví liberálové. U nich dosahuje strana až sedmi procent, zatímco u voličů ze středně velkých měst pouze pěti procent.

Z průzkumu Kantaru dále vyplývá, že voliči ČSSD zároveň patří mezi ty nejvíce spokojené se současnou politickou situací, a to hned po voličích hnutí ANO.

Sociální demokracie má ale stále problém přitáhnout mladší voliče. Ve skupině prvovoličů dosahuje pouhých dvou procent hlasů. Na rozdíl od Pirátů, kteří by v této věkové skupině s přehledem vyhráli s 32procentní podporou. Piráti také nově zcela ovládají Prahu. Oproti loňskému roku si polepšili o tři procentní body a v hlavním městě by vyhráli se ziskem 26,5 procenta hlasů. Ještě donedávna silná ODS by spadla na 17,5 procenta a hnutí ANO by získalo jen 16 procent.