Nouzový stav potrvá do 17. května. Dnes o tom rozhodla vláda

Nouzový stav v celé České republice kvůli epidemii nového typu koronaviru bude pokračovat do neděle 17. května. Po úterním souhlasu Poslanecké sněmovny tak dnes rozhodla vláda, sdělil ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Nouzový stav v Česku trvá od 12. března a bez prodloužení by skončil s dnešním dnem.

Vláda chtěla, aby nouzový stav mohl pokračovat až do pondělí 25. května v souvislosti s vládními plány postupného uvolňování restrikcí především v oblasti obchodu a služeb. Sněmovna však na návrh KSČM souhlasila jen s prodloužením do 17. května, což dnes vláda využila. Kabinet chce další trvání restrikcí zajistit novelou zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ministři ANO původně už po 30. dubnu nouzový stav prodlužovat nechtěli. Žádost poslala vláda až po verdiktu pražského městského soudu, který zrušil hlavní omezující opatření ministerstva zdravotnictví vydávaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle soudu měla vláda postupovat podle krizového zákona jako na začátku koronavirové epidemie, což kabinet po verdiktu znovu učinil.

Na některá omezení postačí novela zákona o ochraně veřejného zdraví

Pro dodržení svého harmonogramu rozvolňování vláda potřebuje, aby nouzový stav platil aspoň do 25. května. Vyřešit situaci by měla podle Babiše novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která má dát ministerstvu zdravotnictví možnost zakázat nebo omezit činnost obchodů včetně nákupních center, výrobních provozoven a veřejné dopravy nebo regulovat hromadné akce. Úřad má mít pravomoc nařídit povinné používání ochranných prostředků nebo dezinfekce.

Babiš uvedl, že kabinet novelu projedná v pondělí 4. května a poslanci se jí budou zabývat následující den ve stavu legislativní nouze. Opoziční strany většinou s posílením pravomocí ministra zdravotnictví nesouhlasí. Nástroje k omezování svobody nesmí být podle nich v rukou jednoho ministra. Změnu považují za účelovou kvůli tomu, že vláda nebyla schopna předložit argumenty pro trvání nouzového stavu do 25. května.

Nouzový stav platí v Česku od 12. března, sama vláda jej mohla vyhlásit nejvýše na 30 dnů. Vláda stav nouze už jednou prodloužila, a to rovněž podle podle sněmovní iniciativy komunistických poslanců do konce dubna, ač poslance žádala o trvání do soboty 11. května. Nouzový stav se vyhlašuje v případě závažných situací, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví či majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.