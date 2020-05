Nižší ceny za test na koronavirus před dovolenou? Petříčkův návrh by vláda mohla projednat na nejbližším zasedání

Vláda zvažuje před dovolenými do zahraničí snížit a stanovit maximální cenu testů na covid-19 pro samoplátce. Lidovým novinám to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) s tím, že návrh, o kterém informoval premiéra Andreje Babiše (ANO), by měl být projednán na nejbližším zasedání kabinetu. Výše ceny testu bude podle Petříčka předmětem diskuse. Nyní za něj samoplátci zaplatí kolem tří tisíc korun.

K cenové regulaci testů na koronavirus se kladně staví i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), podle kterého je „je namístě zastropovat jejich cenu tak, aby byla pro veřejnost akceptovatelná“. O rušení povinnosti testů se podle něj nyní neuvažuje.

Podle vyjádření místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže by test neměl být dražší než 500 korun. Ačkoli i tuto částku považuje za dost vysokou.

Podle epidemiologů by jednou z podmínek pro možné vycestování na dovolenou do zahraničí mohlo být právě testování před odjezdem, které zřejmě budou požadovat cílové země, a po návratu, které bude chtít Česko.

Hranice s Rakouskem a Slovenskem by se podle středečního Babišova vyjádření mohly otevřít 8. nebo 15. června. Příští týden pak má Petříček jednat se zástupci obou těchto zemí o harmonogramu pro otevření hranic. V příštích dvou týdnech by se pak podle Petříčka mělo začít jednat o otevření hranic s Polskem. Konzultace o možném turismu od července probíhají se Slovinskem, Chorvatskem, Řeckem a Bulharskem.

V současné době požaduje vedle Česka vstupní negativní test na koronavirus i Rakousko.