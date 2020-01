Nikdo ho nemá rád, útočí Clintonová na Sanderse. Kandidát na prezidenta USA se obrnil mlčením

Clintonová kandidovala na prezidentku USA v roce 2016. V primárkách nejprve porazila právě Sanderse, v boji o Bílý dům ale posléze prohrála s Donaldem Trumpem. Na adresu svého spolustraníka se teď nebývale ostře vyjádřila v dokumentu Hillary z produkce streamovací služby Hulu.

„Roky byl v Kongresu. Podporoval ho jeden senátor. Nikdo ho nemá rád, nikdo s ním nechce pracovat, nic nedokázal dotáhnout. Byl to kariérní politik,“ opřela se Clintonová do Bernieho Sanderse. „Všechno jsou to jen nesmysly a je mi líto, že se do toho lidé nechali zatáhnout.“

V novém rozhovoru pro web Hollywood Reporter Clintonová potvrdila, že si za těmito výroky stále stojí a z útočného stylu – často zaměřeného na ženy – obvinila celou Sandersovu kampaň a jeho podporovatele. Právě někteří jeho skalní příznivci při minulých volbách vyznávali heslo „Bernie, nebo nic“ (Bernie or Bust) a odmítali dát hlas Clintonové, čímž pomohli Trumpovi ke zvolení. Clintonová nyní zároveň odmítla potvrdit, že by Sanderse podpořila, pokud by získal nominaci Demokratické strany. Později ale na twitteru uvedla, že proti Trumpovi podpoří jakéhokoliv kandidáta.

Sanders se sporům a slovním výměnám s protikandidáty běžně nevyhýbá, teď však zvolil taktiku mlčení a Clintonové přes média nic nevzkázal. Podle webu Politico zaúkolovalo vedení Sandersovy kampaně členy, aby následovali jeho příkladu a na toto téma mlčeli. Sandersův štáb zároveň vyzval příznivce, aby na sociálních sítích neútočili na Clintonovou, ale spíše se zapojili do kampaně jako dobrovolníci.

Na Clintonovou alespoň zaútočil politický poradce Jonathan Tasini, autor knihy The Essential Bernie Sanders and His Vision for America. „Někdo méně zapšklý a méně do sebe zahleděný by se podíval na svou ostudnou volební porážku a poděkoval by bývalému soupeři z primárek, který udělal opravdu hodně, aby ho podpořil,“ řekl Tasini webu Politico. „Bernie se jako obvykle nenechal do tohoto nesmyslu zatáhnout a soustředí se na důležitá témata, momentálně hlavně impeachment (na Trumpa). Čím více Clintonová mluví, tím méně to lidi zajímá. Myslím, že to bude mít minimální vliv na volby,“ dodal.

Sanders zvolil podobnou strategii i při nedávném sporu s protikandidátkou Elizabeth Warrenovou. Ta ho v debatě obvinila z toho, že jí v roce 2018 při soukromém rozhovoru řekl, že žena nemá šanci porazit Donalda Trumpa. Sanders to před televizními kamerami popřel. Spor ale pokračoval i po konci debaty. Warrenová odmítla Sandersovi podat ruku a zeptala se ho, zda ji právě v televizi nazval lhářkou. Sanders se nejprve ohradil a přešel do protiútoku, v půli věty se ale zarazil a Warrenové řekl, že se na toto téma pobaví později.

