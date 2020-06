Ničíte sochy sovětských vojáků stejně jako v Polsku a Pobaltí, vytkla ruská diplomatka Česku

Rusko na úterním zasedání výboru OSN pro lidská práva v Ženevě kritizovalo Česko spolu s Pobaltím, Polskem či Ukrajinou kvůli „válce proti památníkům bojovníků proti nacismu“, uvedla tamní tisková agentura TASS. Ruská představitelka Kristina Sukačovová podle ní upozornila, že extremistická uskupení čerpají inspiraci z „kampaně historického revizionismu“ řady evropských států, zahrnující i velebení nacistických zločinců a jejich spolupachatelů.

„Zvláště pozoruhodné je to, co se děje v Pobaltí, v Česku a v Polsku,“ prohlásila Sukačovová. „Pravidelné srazy veteránů jednotek SS a jejich přívrženců, budování fašistických památníků, odstraňování památníků osvoboditelů, hanobení hřbitovů sovětských vojáků – to vše se odehrává za souhlasu či shovívavosti oficiálních představitelů,“ uvedla.

Podle ruské představitelky 75 let po skončení druhé světové války je také vyhrocen problém rasismu a jeho moderních podob, včetně neonacismu. Na Ukrajině byl „agresivní nacionalismus“ povýšen „na státní ideologii“, poznamenala Sukačovová.

Výbor OSN pro lidská práva, který zasedá v Ženevě od 15. do 19. června, sdružuje 47 zemí volených na tři roky Valným shromážděním světové organizace; v současné době jsou mezi členy výboru mimo jiné Česko, Polsko či Ukrajina.

Rusko kritizuje odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády v Praze 6, zatímco česká strana odmítá, že by tím porušila vzájemné smlouvy, a naopak ruské straně vyčítá nedostatečnou aktivitu při péči o památníky československých legionářů na ruském území. Socha vojevůdce, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956, stála v Praze od roku 1980. Praha 6 nechala sochu, která byla opakovaně cílem vandalských útoků, loni v létě zakrýt plachtou a počátkem letošního dubna odstranit.

Ruské protesty vyvolalo i odhalení památníku, který je v pražských Řeporyjích věnován vojákům Ruské osvobozenecké armády, tzv. vlasovcům, kteří ještě před příchodem Koněvových vojsk pomáhali pražským povstalcům v boji proti nacistické přesile. V Rusku jsou však vlasovci vnímáni jako vlastizrádci a kolaboranti.