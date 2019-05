Nic není nezvratné: šance, že Británie zůstane v EU, je podle Tuska až 30procentní

„Pokud mohlo referendum z roku 2016 změnit rozhodnutí z referenda v roce 1975, proč by se to nemohlo opět změnit?“ uvedl Tusk v rozhovoru. „Nic není nezvratné, dokud lidé věří, že se to dá změnit,“ dodal.

V roce 1975 Britové hlasovali v referendu o setrvání v Evropském hospodářském společenství (EHS), které bylo předchůdcem EU. Jeho členy se přitom stali teprve v roce 1973. Před třemi lety pak hlasovali v referendu o setrvání v Evropské unii. Zatímco v prvním případě vyhráli zastánci členství v EHS, v druhém zvítězili odpůrci členství v EU.

„Skutečná debata o důsledcích brexitu nezačala před nebo během kampaně před referendem (v roce 2016), ale po něm. Dnes by jeho výsledek pravděpodobně vypadal jinak,“ řekl Tusk listu Gazeta Wyborcza. Za paradoxní označil, že plánovaný brexit ve Spojeném království oživil prounijní síly.

„Dnes je šance, že žádný brexit nebude, podle mého názoru asi dvacet až třicet procent. To je hodně,“ uvedl rovněž bývalý polský premiér, který v minulosti často vyjadřoval smutek a zklamání nad rozhodnutím Britů opustit EU.

Kde by tvrdý brexit bolel nejvíc?

Británie měla původně z EU odejít 29. března, poté 12. dubna a nyní je nejzazší termín brexitu stanoven na 31. října. Vláda premiérky Theresy Mayové nebyla dosud schopna prosadit v parlamentu brexitovou dohodu, kterou v Bruselu vyjednala loni. Poslanci ji třikrát odmítli. Nyní vládní konzervativci a opoziční labouristé jednají o kompromisu, který by zemi vyvedl z brexitové krize. Obě strany ale ve čtvrtek uznaly, že shoda zatím není v dohledu.

Průzkumy veřejného mínění v posledním půlroce naznačovaly, že by v případném dalším referendu zvítězili příznivci setrvání země v EU.

