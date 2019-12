Průvodce britskými volebními sliby. Labouristé chtějí radikální změny, konzervativci rychlý brexit

Jednou z dobrých hádanek letošních předčasných parlamentních voleb v Británii je, zda si může volební lídr dovolit prohlásit, že v nejdůležitější otázce ze všech zůstane „neutrální“. Protože to přesně vystihuje, jak se šéf Labour Party Jeremy Corbyn hodlá postavit k setrvání Spojeného království v Evropské unii. Nejdřív během tří měsíců vyjedná lepší smlouvu o odchodu než Boris Johnson a pak výsledek nejpozději do šesti měsíců předloží k dalšímu referendu. V něm novou dohodu buď voliči přijmou, nebo ji odmítnou a země zůstane v EU. Pokud by to přesně takto říkal Jeremy Corbyn od začátku kampaně, dalo by se to interpretovat jako uvážlivé stanovisko, ale protože z něj odpověď lezla jako z chlupaté deky, je výsledek poněkud nepřesvědčivý. Mírně řečeno.

Takhle se do něj obuli všichni soupeři, nejen Boris Johnson, jehož konzervativci naopak postavili kampaň hlavně na tom, že brexit „dodají“ (včetně podpisu všech kandidátů, že souhlasí se smlouvou), ale i liberální demokraté vedení Jo Swinsonovou, kteří naopak v případě vítězství slibují brexit zrušit a zachovat Británii plnohodnotné členství v Unii.

Skotští nacionalisté (SNP) Nicole Sturgeonové nechtějí jen druhé referendum o brexitu (chtějí v EU zůstat), ale i druhé referendum o nezávislosti Skotska. Na což budou ovšem těžko slyšet v Anglii, protože ani Labour Party s brzkým termínem dalšího skotského plebiscitu nechce souhlasit, a že by se jim koaliční partner ze severu jinak velmi hodil.

Přitom labouristé slibují voličům nejradikálnější změnu britské politiky minimálně od skončení druhé světové války. Síťová odvětví se mají znárodnit (za náhradu), zisky ropných koncernů „natěžené“ v Severním moři zpětně dodanit a bohatí mají platit nejenom vyšší daň z příjmů, ale ta bude uplatněna i na zdanění dividend a kapitálových výnosů. Vyšší daní bude zatíženo i dědictví. Vše zastřešeno zvýšením korporátní daně pro velké podniky z 19 na 26 procent a daní z finančních transakcí. Obyčejného člověka by se zdanění nemělo dotknout, neboť DPH se zvyšovat nemá.

Daňové příjmy budou sloužit (ne, nedoufejte, že ke snižování dluhů, opravdu ne) k posílení výdajů, jejichž seznam je dlouhý. Ambicí je nejen výrazně vyšší míra přerozdělování, ale i dotování přechodu k „zelené budoucnosti“, mimo jiné prostřednictvím mamutího National Transformation Fund s kapacitou 400 miliard liber. Komu by to nestačilo, může připočíst dalších 250 miliard, které má rozpůjčovat Národní investiční banka včetně sítě regionálních odnoží. Dohromady to Corbynovi vychází na navýšení výdajů o dodatečných osmdesát miliard ročně, což v přepočtu představuje vysoká čtyři procenta současného britského HDP.

Naproti tomu konzervativci se svým dodatečným výdajovým impulzem o tři miliardy liber ročně drží hodně při zemi, takže ani nemusejí příliš hýbat se sazbami, pouze už opustili nápad dále snižovat sazby korporátní daně na 17 procent oproti současným 19 procentům, což by na výnosech znamenalo asi šest miliard. Liberální demokraté chtějí svoje navýšení výdajů pokrýt zvednutím sazby příjmové daně u firem i fyzických osob o jeden procentní bod.

Pro každého něco

Příklon mladých lidí k Labour Party má zajistit znovuzavedení stipendia na úhradu životních nákladů (maintenance grants) a zrušení školného (9250 liber ročně v Anglii), na něž je sice možné si vzít půjčku, jejíž splácení se odvíjí od budoucích příjmů absolventa, ale tak jako tak je velmi neoblíbené. Proto jej chtějí labouristé v případě vítězství zrušit stejně tak jako daňové úlevy pro soukromé školy, kde se vychovává elita.

Britský zdravotní systém nepožívá bůhvíjak dobré pověsti a třeba čekací lhůty na operace, příjem na pohotovosti nebo vyšetření u specialisty jsou vesměs delší než v Česku, ale na samotný princip bezplatné péče ve veřejném zdravotnictví nedají Britové dopustit. Jakákoli zmínka o jeho byť jen částečné privatizaci je už dávno toxickým obviněním. Národní zdravotní službě (NHS) se vyhnuly škrty i v období recese, ale ani každoroční navyšování rozpočtu NHS o šest procent už, zdá se, nestačí a v systému roste napětí. Ze stejného důvodu jako všude jinde. Rychle stoupá nejen počet seniorů nad 65 let, ale zejména těch starších 80 let, často dlouhodobě zatížených chronickými onemocněními.

Johnson je pro Brity James Bond i Homer Simpson. Corbyn dopadl hůře

Boris Johnson / Homer Simpson ( Autor: Profimedia.cz )

Nové léčebné postupy, přístrojové vybavení i léky také nejsou zadarmo, takže výsledkem nemůže být nic jiného než (různě dynamické) navyšování rozpočtu a najímání posil. Boris Johnson dělá, co může, aby odrazil útoky, že konzervativci NHS zaprodají kapitálu, notabene tomu americkému.

Trumfnout soupeře je velmi oblíbená taktika. Toryové se spoustou másla na hlavě kvůli snížení počtů policistů od roku 2010 o dvacet tisíc slibují, že jich zase dvacet tisíc najmou. A labouristé je obratem přebijí silnější kartou: že vyšlou na ochranu veřejného pořádku o dva tisíce bobíků víc. A máš to, Borisi.

Zelení jsou všichni

Ve srovnání s českým hlavním proudem jsou všechny hlavní strany v Británii hodně zelené - z jednoho prostého důvodu, ekologie a klimatická změna jsou spolu s brexitem a zdravotnictvím veřejností nejintenzivněji vnímanými tématy. Na rozdíl od Česka nezažila Británie drahé fiasko s obnovitelnými zdroji, naopak holandské aukce, při nichž vyhrává nejnižší cenová nabídka, v posledních pár letech vedly k ohromnému navýšení kapacit větrných parků v Severním moři. A vláda Theresy Mayové přijala závazek přechodu Británie na „zero-carbon by 2050“ v červnu tohoto roku jako první z velkých zemí. Od té doby se ostatní strany předhánějí, kdo nasadí ještě ambicióznější laťku posunutím termínu uhlíkové neutrality do roku 2045 nebo ještě dřív.

Pohoda zvířat musí být

Veřejnost v Británii miluje zvířátka dlouho a intenzivně, což se nemohlo nepromítnout do volebních programů. Levicový deník The Guardian vystopoval zmínku o péči o zvířata již v konzervativním programu z roku 1979. I tentokrát se na ni dostane, konkrétně na stránce 54 konzervativního volebního manifestu je jasný a neodvolatelný závazek, že „zarazí pašování psů a štěňátek“.

Labour Party zase slibuje, že zastaví střílení (přemnožených) jezevců a zatrhne chov opic jako domácích mazlíčků. První větou zvláštní kapitolky, pojednávající o těchto bohulibých věcech, je hrdé konstatování: „Labour is the party of animal welfare.“ (Labouristé jsou stranou pohody zvířat.) Nekecám.

Četba volebních programů je svého druhu poznávací expedicí do hlubin politické psýché národa; co všechno se mu dá slíbit, o jakém lepu na hlasy si političtí marketéři myslí, že u jednotlivých zájmových skupin zabere nejlíp. Od brexitu dodaného až k brexitu zrušenému, od pašovaných štěňátek k zastřeleným jezevcům, v Británii se pamatuje na všechno a na každého. Akorát Brexit Party je výjimkou potvrzující pravidlo a řeší jenom jednu věc, jak už z názvu vyplývá.