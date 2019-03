Netanjahu bude obviněn z korupce, ale až po volbách

Podle dnešního komentáře deníku Haarec se situace Netanjahua z právního hlediska nezměnila, řada médií se ale shoduje v tom, že dnešní oznámení zamíchá kartami před volbami z 9. dubna.

Po oznámení strana Likud označila obvinění za „politickou perzekuci“. Premiér podle ní odstoupit nehodlá. Advokáti Likudu se snažili dnešnímu oznámení o obvinění zabránit s tím, že zveřejnění takové informace krátce před volbami je „bezprecedentním zasahováním“ do demokratického procesu a že to ovlivní volby. Soud dnes jejich stížnost odmítl.

Netanjahua doporučila obvinit z korupce ve třech kauzách už loni koncem roku policie. Podle dnešních zpráv chce Mandelblit premiéra obvinit z úplatkářství a zneužití důvěry v kauze nazvané případ 4000 a v dalších dvou kauzách (označovaných jako případ 1000 a případ 2000) má být obviněn z podvodu a zneužití důvěry.

Kauza zvaná případ 4000 se týká telekomunikační firmy Bezeq, jejíž společnost Walla! provozuje stejnojmenný zpravodajský server. Podle policie, která zakládá své tvrzení na výpovědích šesti desítek lidí, existují důkazy, že Netanjahu přijal úplatky a několik let ovlivňoval zprávy o sobě na serveru Walla!.

Další dvě kauzy se týkají přijetí darů od premiérových přátel-miliardářů a jedna z nich rovněž ovlivňování novin tak, aby o premiérovi psaly pozitivně. Netanjahu tvrdí, že nešlo o korupci, protože nebyly předávány peníze. Podle policie byly v některých případech ve hře cenné dary a dalších výhody.

Pokud by byl Netanjahu obviněn v premiérském úřadu, bylo by to podle místních médií poprvé v izraelské historii. Deník The Times of Israel dnes připomněl kauzu premiéra Ehuda Olmerta (2006-2009), který byl rovněž obviněn z korupce, formálně ale až poté, kdy už nebyl premiérem. Oznámení prokurátora o obvinění ale tehdy také přišlo, když byl ještě v úřadu. Olmert si odpykal ve vězení necelých 17 měsíců, propuštěn byl předčasně v červenci 2017.

