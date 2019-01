Nepodmíněný příjem a nižší důchodový věk. Italská vláda schválila své hlavní volební sliby

Premiér Giuseppe Conte po čtvrtečním jednání vlády schválení reforem přivítal jako „projekt, který se týká pěti milionů lidí žijících v chudobě a milionu lidí, kteří mohou dříve odejít do důchodu“. Informoval o tom dnes web Euronews.

Zavedení základního nepodmíněného příjmu pro chudé a snížení důchodového věku byly klíčové body koaliční smlouvy protiimigrační Ligy a protestního Hnutí pěti hvězd (M5S).

V roce 2017 žilo podle údajů italského statistického úřadu ISTAT pět milionů Italů v absolutní chudobě. To znamená, že si nemohou dovolit základní zboží a služby. Většina z nich žije v jižní Itálii, kde má nejvíce podporovatelů M5S.

Na základní nepodmíněný příjem 780 eur (17 880 korun) bude mít podle současného návrhu nárok každý měsíc člověk v domácnosti, která žije v podnájmu a nemá jiný zdroj výdělku. Z toho 150 eur (3830 korun) musí připadnout na nájem či splátku hypotéky.

Má-li někdo příjem nižší než 780 eur, bude mu přidáno až do výše této sumy, která se pokládá za hranici chudoby pro jednu osobu, která žije v podnájmu. Imigranti, kteří nepochází z EU, budou mít na nepodmíněný příjem nárok jen pokud žijí v Itálii nejméně deset let.

Lidé, kteří budou pobírat nepodmíněný příjem, musí týdně vykonat osm hodin veřejně prospěšné práce, chodit na školení a kurzy a přijmout jednu ze tří nabídek práce, které odpovídají jejich kvalifikaci.

Dávky lze pobírat po 18 měsíců a pak je třeba o ně požádat znovu. Firma, která takovou osobu zaměstná, bude do vypršení 18 měsíců dostávat její dávky. Za zneužití systému hrozí trest až šest let vězení.

Odchod do důchodu by se měl řídit podle „kvóty 100“ - ten, kdo bude do penzijního systému přispívat po 38 let, bude moci do důchodu odejít v 62 letech místo dosavadních 67 let.

Šéf M5S a vicepremiér Luigui Di Maio informoval, že nepodmíněný příjem bude udílen od dubna a že v únoru budou zveřejněny informace, jak o něj bude možné zažádat.

