Německou SPD povede ministr dluhů. Nelíbí se mu vyrovnaný rozpočet

Vystudovaný ekonom Norbert Walter-Borjans, kterému se v Německu přezdívá NoWaBo, má být jedním z nových šéfů nejstarší činné politické strany v Německu.

Ve vnitrostranické volbě porazil současného německého ministra financí Olafa Scholze, který i pro příští rok prosadil německý rozpočet jako vyrovnaný, a drží se tak dlouhodobé strategie „černé nuly“, kdy se nejsilnější evropská ekonomika nezadlužuje. To by se ale mělo do budoucna změnit. NoWaBo tvrdí, že fascinace vyrovnanými státními financemi je přežitek.

Jako ministr financí spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko to dokazoval tím, že během jeho éry se zadlužení spolkové země, ve které žije 18 milionů Němců, zvýšilo o 40 procent. I přes zvyšování místních daní.